Таємниці Дюківського саду в Одесі — історія будиночка де Рішельє

Ставок у Дюківському саду. Фото: Вікіпедія

Одеса завжди була оповита загадками та таємницями, особливо повʼязаними з її видатними діячами. Кожен містянин знає про першого градоначальника Дюка де Рішельє, але ніхто навіть не чув, де знаходилася його перша садиба.

Новини.LIVE підготували історію виникнення одного з найстаріших парків відпочинку в Одесі, який і досі має імʼя герцога де Рішельє.

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Озеро у Дюківському саду, 1943. Фото: google.com

Як зʼявився Дюківський сад

Дюківський сад — один із найстаріших одеських парків. Був розбитий в 1810 році за наказом Дюка де Рішельє для обрамлення його літньої резиденції. Однак мало хто знає, що спочатку, в 1795-1796 роках, ця територія була відведена військовому інженеру Францу де Воллану, який так і не знайшов застосування.

У 1814 році, через 4 роки після заснування саду, Рішельє був змушений назавжди залишити Одесу. Вже у Франції Дюк дарує свій сад своєму ад'ютанту Івану Стемпковському, який у 1826 році віддає його місту.

Скульптура на ставку. Фото: google.com

Далі сад і будиночки, які там розташовувалися, використовують наступні градоначальники як свою дачу. Так у 1830-х роках нею користувався градоначальник Одеси Олексій Іраклійович Льовшин, який був на цій посаді з 1831 по 1837 рік. Наприкінці ХІХ сторіччя все поступово починає занепадати, а сам сад починають використовувати нераціонально, що призводить до його забуття.

Ставок у Дюківському саду. Фото: google.com

Таємниця будиночка Рішельє

Людині хочеться і властиво вірити у якісь легенди та історії. Наприклад, те, що будиночок Дюка Рішельє дожив до наших днів. Насправді його вже давно не існує. Мало того, лише 30% тієї території, яку сьогодні займає Дюківський сад, належало герцогу Рішельє.

Дача герцога де Рішельє. Фото: google.com

Радянське відродження

Відродження саду відбулося лише у 1950-х роках у зв'язку з виставками досягнень народного господарства. Спеціально до цієї виставки було збудовано велику кількість павільйонів. Власне залишки цих павільйонів ми й можемо спостерігати у наші дні у парку. Один з них, павільйон "Овочеводство", багато хто помилково приймає за дачу Дюка Рішельє, що збереглася. Насправді крім того, що він був побудований у 1950-х, він навіть стоїть за межами ділянки, яка належала Дюку.

Виставка народного господарства. Фото: google.com

"Друге дихання" Дюківського саду

Навесні 2021 року в саду вирішили навести лад, наприкінці березня вже відновили роботи з благоустрою. До цього компанія ТОВ "Центр "Катюша", яка з 2010 року орендувала парк, цим не займалася, але 2020-го під тиском поступово розпочала роботу. Тоді очистили велику водойму від сміття, мулу, встановили кришки люків, а також прибрали аварійні дерева та сухостій. Наразі великого скупчення людей у парку не зустрінеш, проте серед одеситів він і зараз залишається культовим містом для відпочинку на природі.

Вид згори на Дюківський сад. Фото: google.com

Покинутий павільйон біля ставка. Фото: google.com

Нагадаємо, тисячі одеситів кожного дня проходять Соборною площею, крокуючи у справах. Проте майже ніхто й ніколи не замислювався про те, чому вона має саме такий вигляд та що саме на цьому місці з'явився перший фонтан в Одесі. Новини.LIVE підготували для вас історію Соборної площі в Одесі, яка переживає свою третю війну, тож читайте у нашому матеріалі.