Тайны Дюковского сада в Одессе — история домика де Ришелье

Пруд в Дюковском саду. Фото: Википедия

Одесса всегда была окутана загадками и тайнами, особенно связанными с ее выдающимися деятелями. Каждый горожанин знает о первом градоначальнике Дюке де Ришелье, но никто даже не слышал, где находилась его первая усадьба.

Новини.LIVE подготовили историю возникновения одного из старейших парков отдыха в Одессе, который до сих пор имеет имя герцога де Ришелье.

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Озеро в Дюковском саду, 1943. Фото: google.com

Как появился Дюковский сад

Дюковский сад — один из старейших одесских парков. Был построен в 1810 году по приказу Дюка де Ришелье для обрамления его летней резиденции. Однако мало кто знает, что первоначально, в 1795-1796 годах, эта территория была отведена военному инженеру Францу де Воллану, так и не нашедшему применения.

В 1814 году, через 4 года после основания сада, Ришелье был вынужден навсегда покинуть Одессу. Уже во Франции Дюк дарит свой сад своему адъютанту Ивану Стемпковскому, который в 1826 году отдает его городу.

Скульптура на пруду. Фото: google.com

Впоследствии сад и домики, которые там размещались, используют следующие градоначальники как свою дачу. Так в 1830-х годах ею пользовался градоначальник Одессы Алексей Ираклиевич Левшин, бывший в этой должности с 1831 по 1837 год. В конце XIX века все постепенно начинает приходить в упадок, а сам сад начинают использовать нерационально, что приводит к его забвению.

Пруд в Дюковском саду. Фото: google.com

Тайна домика Ришелье

Человеку хочется и свойственно верить в какие-то легенды и истории. К примеру, то, что домик Дюка Ришелье дожил до наших дней. На самом деле, его уже давно не существует. Более того, лишь 30% той территории, которую сегодня занимает Дюковский сад, принадлежало герцогу Ришелье.

Дача герцога де Ришелье. Фото: google.com

Советское возрождение

Возрождение сада произошло только в 1950-х годах в связи с выставками достижений народного хозяйства. Специально к этой выставке было построено большое количество павильонов. Собственно, остатки этих павильонов мы и можем наблюдать в наши дни в парке. Один из них, павильон "Овощеводство", многие ошибочно принимают за сохранившуюся дачу Дюка Ришелье. На самом деле, кроме того, что он был построен в 1950-х, он даже стоит за пределами участка, принадлежавшего Дюку.

Выставка народного хозяйства. Фото: google.com

"Второе дыхание" Дюковского сада

Весной 2021 года в саду решили навести порядок, в конце марта уже возобновили работы по благоустройству. До этого компания ООО "Центр "Катюша", которая с 2010 года арендовала парк, этим не занималась, но в 2020 под давлением постепенно начала работу. Тогда очистили большой водоем от мусора, ила, установили крышки люков, а также убрали аварийные деревья и сухости. Сейчас большого скопления людей в парке не встретишь, однако среди одесситов он и сейчас остается культовым городом для отдыха на природе.

Вид сверху на Дюковский сад. Фото: google.com

Заброшенный павильон возле пруда. Фото: google.com

Напомним, тысячи одесситов каждый день проходят по Соборной площади, шагая по делам. Однако почти никто и никогда не задумывался о том, почему она выглядит именно так и что именно на этом месте появился первый фонтан в Одессе. Новини.LIVE подготовили для вас историю Соборной площади в Одессе, которая переживает свою третью войну и читайте в нашем материале.