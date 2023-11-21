Перший одеський фонтан — архівні кадри Соборної площі в Одесі

Соборна площа у 1918 році. Фото: google.com

Тисячі одеситів кожного дня проходять Соборною площею, крокуючи у справах. Проте майже ніхто й ніколи не замислювався про те, чому вона має саме такий вигляд та що саме на цьому місці з'явився перший фонтан в Одесі.

Новини.LIVE підготували для вас історію Соборної площі в Одесі, яка переживає свою третю війну.

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Історія виникнення

Першу назву площі дали у 1828 році — Преображенська. З 1830-х років її назвали Соборною та навіть Плац-парад. У радянський період, з 1920 по 1941 рік, площа називалася на честь Червоної Армії, з 1946 до 1991 — Радянської Армії. Після здобуття Україною незалежності, їй повернули історичну назву.

Соборна площа. Фото: Жозеф Даву, 1919 г.

Початок усього в Одесі

З моменту заснування міста Спасо-Преображенський собор та Соборна площа — місце, що тісно пов'язане з усіма значущими подіями суспільного та духовного життя Одеси. Тут розпочиналися всі свята — як церковні, так і світські. Сюди приходили містяни навіть у найважчі часи.

День визволення Одеси, 1944. Фото: google.com

Колись на "Соборці" збиралися любителі футболу, переважно фанати одеської команди "Чорноморець". Сьогодні на площі розташувався так званий "базарчик мистецтв", де збираються художники та майстри підробок. А люди похилого віку досі беруть участь тут у шахових турнірах.

Соборна площа у 1854 році. Фото: google.com

Не перший фонтан

Раніше на Соборній площі було два фонтани. Перший, що знаходиться ближче до вулиці Преображенської, збудували 1874 року одночасно з одеським водопроводом. Саме у ньому з'явилася перша Дністровська вода. Проте у 2004 році міська влада вирішила його демонтувати. Нині на його місці стоїть інший під назвою "Ваза Філатова".

Відкриття першого фонтану, 1873 рік. Фото: google.com

Перший одеський фонтан у 1960-ті роки. Фото: google.com

Ваза Філатова. Фото: google.com

Перша церква Миколи Чудотворця

Соборна площа в Одесі здавна була головною площею міста, де проходили всі урочистості. Саме тут вирішили збудувати великий храм, який міг би вмістити достатню кількість вірян. Тому у 1794 році було освячено місце під зведення церкви на честь Миколи Чудотворця, а в 1795-му — закладено перший камінь.

Після становлення червоної влади у 1922 році почалося масове гоніння на релігію. Виключенням не стала й одеська святиня. У 1936 році зруйнований за рішенням радянської влади як такий, що не представляє архітектурної та культурної цінності. Храм розібрали по камінчику та розграбували, на його місці звели розважальний комплекс.

Після здобуття Україною незалежності Спасо-Преображенський собор вирішили відбудувати. У 1996–1999 роках відбулися розкопки, винайдено старий фундамент святині. Перше богослужіння у храмі після відновлення відбулося аж у 2005 році.

Відновлений у 2005 році собор. Фото: Одеська міська рада

Росіяни знов пошкодили святиню

Близько другої ночі 23 липня 2023 року під час масованої атаки на Одесу російські військові знову пошкодили святиню. Одна з ракет відхилилася від курсу та влучила у дзвіницю храму. Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Руйнування у храмі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, однією з головних прикрас Одеси є вулиця Дерибасівська. Її стародавньою бруківкою щодня проходять сотні людей, проте мало хто замислювався, чому туристична візитівка має саме таку назву. Новини.LIVE підготували для вас історію виникнення головної вулиці Одеси.