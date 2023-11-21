Архівні кадри — який вигляд мала вулиця Дерибасівська 200 років тому

Люди на вулиці Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Однією з головних прикрас Одеси є вулиця Дерибасівська. Її стародавньою бруківкою щодня проходять сотні людей, проте мало хто замислювався, чому туристична візитівка має саме таку назву.

Новини.LIVE підготували для вас історію виникнення головної вулиці Одеси.

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Вулиця Дерибасівська у ХІХ сторіччі. Фото: google.com

Вулиця Дерибасівська — одна з найпопулярніших пішохідних вулиць Одеси. Вона розташована в центрі міста, і багато хто називає її серцем Одеси. Нею прогулювалися знаменитості, герої пісень та анекдотів. Цю вулицю згадують у популярних фільмах, і про неї можна почути у різних піснях.

Вказівник на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

На Дерибасівській чимало важливих пам'яток, історичних будівель та комфортних місць для відпочинку. Цікавою є історія виникнення цієї вулиці в Одесі.

Як в Одесі з'явилася вулиця Дерибасівська

Вперше на карті міста ця вулиця згадується у 1811 році. Тоді вона називалася Гімназійною, оскільки на ній знаходилася єдина гімназія в місті. Пізніше гімназія стала Рішельєвським ліцеєм.

У 1812 році вулицю назвали на честь засновника Одеси та першого градоначальника міста Хосе де Рібаса. Саме на ній розміщувався його будинок, у якому пізніше мешкав брат Хосе, Фелікс де Рібас.

Кут вулиці Катерининська. Фото: google.com

Радянські перейменування

Перейменування вулиці та повернення старої назви

У 1920 році з початком комуністичного режиму, який також діяв на території України, вулиці надали ім'я активіста Німецького союзу Лассаля. А коли 1938 року помер радянський льотчик Валерій Чкалов, назву одеської вулиці знову змінили. Від 1939 вона називалася Чкалова.

Ресторан "Ювілейний" у часи СРСР. Фото: google.com

Через три роки, коли Одеса стала частиною Румунського королівства (1941 рік), вулиці повернули назву Дерибасівська. Хоч як дивно, але після повернення до влади більшовиків назва збереглася.

Дерибасівська є важливою та найпопулярнішою вулицею Одеси. Це місце часто відвідують як туристи, так і місцеві жителі. У 80-х роках минулого століття на більшій частині Дерибасівської вулиці було заборонено рух автотранспорту. Це сприяло створенню комфортних умов для відпочинку у центрі Одеси.

Громадський транспорт у 1970-ті роки. Фото: google.com

Дерибасівська під час російсько-української війни

З початком повномасштабного вторгнення головна візитівка міста була перекрита для відвідування. На стародавній бруківці знаходилися протитанкові їжаки, а безлюдними провулками блукали лише сигнали повітряної тривоги.

Протитанкові їжаки на Дерибасівській. Фото: ВВС

Люди гуляють на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, серцем Одеси є знаменитий дендропарк Перемоги. Цей зелений оазис уже давно став улюбленим місцем прогулянок містян та туристів. Але мало хто знає, що цей куточок природи відродився на місці пустиря із болотами. Як саме виник цей парк — читайте у матеріалі.