Архивные кадры — как выглядела Дерибасовская улица 200 лет назад

Люди на улице Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Одним из главных украшений Одессы является Дерибасовская улица. Ее старинной брусчаткой ежедневно проходят сотни людей, однако мало кто задумывался, почему туристическая визитка имеет именно такое название.

Новини.LIVE подготовили для вас историю возникновения главной улицы Одессы.

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Улица Дерибасовская в XIX веке. Фото: google.com

Улица Дерибасовская — одна из самых популярных пешеходных улиц Одессы. Она расположена в центре города, и многие называют ее сердцем Одессы. Ею гуляли знаменитости, герои песен и анекдотов. Эту улицу вспоминают в популярных фильмах, и о ней можно услышать в разных песнях.

Указатель на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

На Дерибасовской немало важных достопримечательностей, исторических построек и комфортных мест для отдыха. Интересна история возникновения этой улицы в Одессе.

Как в Одессе появилась Дерибасовская улица

Впервые на карте города улица упоминается в 1811 году. Тогда она называлась Гимназической, поскольку на ней находилась единственная гимназия в городе. Позже гимназия стала Ришельевским лицеем.

В 1812 году улицу назвали в честь основателя Одессы и первого градоначальника Хосе де Рибаса. Именно на ней размещался его дом, в котором позже жил брат Хосе, Феликс де Рибас.

Угол улицы Екатерининская. Фото: google.com

Советские переименования

Переименование улицы и возвращение старого названия

В 1920 году с началом коммунистического режима, также действовавшего на территории Украины, улице присвоили имя активиста Немецкого союза Лассаля. А когда в 1938 году умер советский летчик Валерий Чкалов, название одесской улицы снова сменили. С 1939 года она называлась Чкалова.

Ресторан "Юбилейный" во времена СССР. Фото: google.com

Три года спустя, когда Одесса стала частью Румынского королевства (1941 год), улицы вернули название Дерибасовская. Как ни странно, но по возвращении к власти большевиков название сохранилось.

Дерибасовская является важной и популярной улицей Одессы. Это место часто посещают как туристы, так и местные жители. В 80-е годы прошлого века на большей части Дерибасовской улицы было запрещено движение автотранспорта. Это способствовало созданию комфортных условий отдыха в центре Одессы.

Общественный транспорт в 1970-е годы. Фото: google.com

Дерибасовская во время российско-украинской войны

С началом полномасштабного вторжения главная визитка города была перекрыта для посещения. На древней мостовой находились противотанковые ежи, а по безлюдным переулкам блуждали только сигналы воздушной тревоги.

Противотанковые ежи на Дерибасовской. Фото: BBC

Люди гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

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