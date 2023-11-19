Масове поховання та фільмування "Електроніка" — чим відомий дендропарк Перемоги

Вхід в Одеський дендропарк Перемоги. Фото: Новини.LIVE

Серцем Одеси є знаменитий дендропарк Перемоги. Цей зелений оазис уже давно став улюбленим місцем прогулянок містян та туристів. Але мало хто знає, що цей куточок природи відродився на місці пустиря із болотами.

Новини.LIVE підготували для вас історію дендропарку Перемоги, на місці якого понад сто років тому був розташований район Голопузівка.

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Історія парку Перемоги

До революції 1917 року територія, де зараз розташований парк Перемоги, являла собою пустище, а район проспекту Шевченка належав бідним верствам населення. Тим самим ця місцевість отримала просту, але вкрай змістовну назву "Голопузівка".

Двічі, у 1920-х і 1950-му роках, на цьому місці намагалися побудувати зоопарк, але через великі витрати обидва проєкти вважали неуспішними й роботи зупинили. У 1960-х роках, із початком будівництва проспекту Шевченка, мешканці району були переселені, і сама Голопузівка припинила своє існування, на її місці був створений дендропарк.

Такий вигляд мав парк Перемоги у 1950-х роках. Фото: google.com

Єврейське кладовище у парку Перемоги

У середині 1950-х на колишній Голопузівці, безталанній околиці Одеси, почалися роботи з підготовки до будівництва житлового будинку. Під час виїмки ґрунту для фундаменту на глибині понад метр виявили велику кількість людських кісток. Будівництво було зупинено, і на місці виявленої масової могили зведено курган. Цей курган існує і сьогодні, він знаходиться в самому центрі парку Перемоги – улюбленого місця відпочинку одеситів.

Курган в парку Перемоги Фото: Новини.LIVE

Виявляється, під час окупації Одеси, частина Аркадійської балки з відкритими стовбурами занедбаних штолень, де добувався свого часу будівельний камінь-черепашник, стала місцем страти жителів Одеси, яких окупаційна влада взяла в заручники й розстрілювали після кожного диверсійного акту одеських партизанів-підпільників.

Курган з іншого боку. Фото: Новини.LIVE

Фільмування "Пригоди Електроніка" в парку Перемоги

Знаменитий дендропарк "Перемоги" добре відомий і любителям радянського кіно. Адже саме тут знімалося багато сцен для фільму "Пригоди Електроніка". Зокрема, епізод, в якому Електронік хвацько розправляється з хуліганами, які намагаються образити Майю, таємну любов Сироїжкіна. Тут же постійно ховався Уррі. Прем'єра фільму відбулася 23 березня 1980 року в кінозалі одеського санаторію "Україна", а 2 травня того ж року фільм вийшов у телеефір.

На цьому місці проходило фільмування "Пригоди Електроніка". Фото: Новини.LIVE

Парк імені В.І. Леніна

Наприкінці квітня 1960 року на честь 90-річчя від дня народження Володимира Леніна, який був одним з ініціаторів та організаторів червоного терору і здійснював злочини проти людяності, Одеський міськвиконком оголосив суботник з метою облаштування нового парку на цьому місці. Силами місцевих жителів, які озброїлися необхідним інвентарем, на місці пустирища було закладено фундамент майбутнього дендропарку імені В. І. Леніна, який поступово озеленили. А до кінця 60-х тут з'явився літній кінотеатр "Парус".

Літній кінотеатр "Парус". Фото: OLD.ODESSA.UA

Сучасний парк Перемоги

Коли розвалився СРСР парк змінив свою первісну назву. На честь перемоги у Другій світовій війні це місце перейменували на парк Перемоги. Вже в незалежній Україні дендропарк якийсь час зберігав свій звичний вигляд, але був дещо запущений, доки у 2010-х не розпочалася його реконструкція. Нині парк є одним із найвеличніших і найпривабливіших у місті. Його площа становить понад 48 гектарів.

Ставок у одеському парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE

Сучасний вигляд парку приваблює одеситів, які люблять проводити тут свої вихідні. Парк обладнано розвиненою мережею доріжок і стежок для прогулянок, а також має кілька мостів через ставок. Тут також розташовані кафе та ресторани європейської кухні, один із яких знаходиться у будівлі колишнього кінотеатру "Парус".

Нагадаємо, одеський морвокзал завжди був пам'яткою міста. Кожен турист вважав за необхідне "потримати на долоні" достославний готель "Одеса", визначаючи свою геолокацію. Але про те, який вигляд мали "морські ворота" під час закладки першого каменю, мало хто знає.