Массовое захоронение и съемки "Электроника" - чем известен дендропарк Победы
Сердцем Одессы является знаменитый дендропарк Победы. Этот зеленый оазис уже давно стал излюбленным местом для прогулок горожан и туристов. Но немногие знают, что этот уголок природы возродился на месте пустыря с болотами.
Новости.LIVE подготовили для вас историю дендропарка Победы, на месте которого более ста лет назад находился район Голопузовка.
История парка Победы
До революции 1917 года территория, где сейчас расположен парк Победы, представляла собой пустырь, а район проспекта Шевченко принадлежал бедным слоям населения. Тем самым эта местность получила простое, но крайне содержательное название "Голопузовка".
Дважды, в 1920-х и 1950-х годах, на этом месте пытались построить зоопарк, но из-за больших затрат оба проекта считали неуспешными и работы остановили. В 1960-х годах с началом строительства проспекта Шевченко жители района были переселены, и сама Голопузовка прекратила свое существование, на ее месте был создан дендропарк.
Еврейское кладбище в парке Победы
В середине 1950-х на бывшей Голопузовке, несчастной окраине Одессы, начались работы по подготовке к строительству жилого дома. Во время выемки грунта для фундамента на глубине более метра обнаружили большое количество человеческих костей. Строительство было остановлено, и на месте обнаруженной массовой могилы возведен курган. Этот курган существует и сегодня, он находится в самом центре парка Победы – излюбленного места отдыха одесситов.
Оказывается, во время оккупации Одессы часть Аркадийской балки с открытыми стволами заброшенных штолен, где добывался в свое время строительный камень-ракушечник, стала местом казни жителей Одессы, которых оккупационные власти взяли в заложники и расстреливали после каждого диверсионного акта одесских партизан.
Съемки фильма "Приключения Электроника" в парке Победы
Знаменитый дендропарк "Победы" хорошо известен и любителям советского кино. Ведь именно здесь снималось много сцен для фильма "Приключения Электроника". В частности, эпизод, в котором Электроник лихо расправляется с хулиганами, пытающимися оскорбить Майю, тайную любовь Сыроежкина. Здесь же постоянно скрывался Урри. Премьера фильма состоялась 23 марта 1980 в кинозале одесского санатория "Украина", а 2 мая того же года фильм вышел в телеэфир.
Парк имени В.И. Ленина
В конце апреля 1960 в честь 90-летия со дня рождения Владимира Ленина, который был одним из инициаторов и организаторов красного террора и совершал преступления против человечности, Одесский горисполком объявил субботник с целью обустройства нового парка на этом месте. Силами местных жителей, вооружившихся необходимым инвентарем, на месте пустыря был заложен фундамент будущего дендропарка имени В. И. Ленина, который постепенно озеленили. А к концу 60-х здесь появился летний кинотеатр "Парус".
Современный парк Победы
Когда развалился СССР парк сменил свое первоначальное название. В честь победы во Второй мировой войне это место было переименовано в парк Победы. Уже в независимой Украине дендропарк некоторое время сохранял привычный вид, но был несколько запущен, пока в 2010-х не началась его реконструкция. В настоящее время парк является одним из самых больших и привлекательных в городе. Его площадь составляет более 48 гектаров.
Современный облик парка привлекает одесситов, любящих проводить здесь свои выходные. Парк оборудован развитой сетью дорожек и прогулочных троп, а также имеет несколько мостов через пруд. Здесь также расположены кафе и рестораны европейской кухни, один из которых находится в здании бывшего кинотеатра "Парус".
Напомним, одесский морвокзал всегда являлся достопримечательностью города. Каждый турист счел необходимым "подержать на ладони" достославную гостиницу "Одесса", определяя свою геолокацию. Но о том, как выглядели "морские ворота" во время закладки первого камня, мало кто знает.
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