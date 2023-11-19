Массовое захоронение и съемки "Электроника" - чем известен дендропарк Победы

Вход в Одесский дендропарк Победы. Фото: Новини.LIVE

Сердцем Одессы является знаменитый дендропарк Победы. Этот зеленый оазис уже давно стал излюбленным местом для прогулок горожан и туристов. Но немногие знают, что этот уголок природы возродился на месте пустыря с болотами.

Новости.LIVE подготовили для вас историю дендропарка Победы, на месте которого более ста лет назад находился район Голопузовка.

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История парка Победы

До революции 1917 года территория, где сейчас расположен парк Победы, представляла собой пустырь, а район проспекта Шевченко принадлежал бедным слоям населения. Тем самым эта местность получила простое, но крайне содержательное название "Голопузовка".

Дважды, в 1920-х и 1950-х годах, на этом месте пытались построить зоопарк, но из-за больших затрат оба проекта считали неуспешными и работы остановили. В 1960-х годах с началом строительства проспекта Шевченко жители района были переселены, и сама Голопузовка прекратила свое существование, на ее месте был создан дендропарк.

Так выглядел парк Победы в 1950-х годах. Фото: google.com

Еврейское кладбище в парке Победы

В середине 1950-х на бывшей Голопузовке, несчастной окраине Одессы, начались работы по подготовке к строительству жилого дома. Во время выемки грунта для фундамента на глубине более метра обнаружили большое количество человеческих костей. Строительство было остановлено, и на месте обнаруженной массовой могилы возведен курган. Этот курган существует и сегодня, он находится в самом центре парка Победы – излюбленного места отдыха одесситов.

Курган в парке Победы. Фото: Новини.LIVE

Оказывается, во время оккупации Одессы часть Аркадийской балки с открытыми стволами заброшенных штолен, где добывался в свое время строительный камень-ракушечник, стала местом казни жителей Одессы, которых оккупационные власти взяли в заложники и расстреливали после каждого диверсионного акта одесских партизан.

Курган с другой стороны. Фото: Новини.LIVE

Съемки фильма "Приключения Электроника" в парке Победы

Знаменитый дендропарк "Победы" хорошо известен и любителям советского кино. Ведь именно здесь снималось много сцен для фильма "Приключения Электроника". В частности, эпизод, в котором Электроник лихо расправляется с хулиганами, пытающимися оскорбить Майю, тайную любовь Сыроежкина. Здесь же постоянно скрывался Урри. Премьера фильма состоялась 23 марта 1980 в кинозале одесского санатория "Украина", а 2 мая того же года фильм вышел в телеэфир.

На этом месте проходили съемки "Приключения Электроника". Фото: Новини.LIVE

Парк имени В.И. Ленина

В конце апреля 1960 в честь 90-летия со дня рождения Владимира Ленина, который был одним из инициаторов и организаторов красного террора и совершал преступления против человечности, Одесский горисполком объявил субботник с целью обустройства нового парка на этом месте. Силами местных жителей, вооружившихся необходимым инвентарем, на месте пустыря был заложен фундамент будущего дендропарка имени В. И. Ленина, который постепенно озеленили. А к концу 60-х здесь появился летний кинотеатр "Парус".

Летний кинотеатр "Парус". Фото: OLD.ODESSA.UA

Современный парк Победы

Когда развалился СССР парк сменил свое первоначальное название. В честь победы во Второй мировой войне это место было переименовано в парк Победы. Уже в независимой Украине дендропарк некоторое время сохранял привычный вид, но был несколько запущен, пока в 2010-х не началась его реконструкция. В настоящее время парк является одним из самых больших и привлекательных в городе. Его площадь составляет более 48 гектаров.

Пруд в одесском парке Победы. Фото: Новини.LIVE

Современный облик парка привлекает одесситов, любящих проводить здесь свои выходные. Парк оборудован развитой сетью дорожек и прогулочных троп, а также имеет несколько мостов через пруд. Здесь также расположены кафе и рестораны европейской кухни, один из которых находится в здании бывшего кинотеатра "Парус".

Напомним, одесский морвокзал всегда являлся достопримечательностью города. Каждый турист счел необходимым "подержать на ладони" достославную гостиницу "Одесса", определяя свою геолокацию. Но о том, как выглядели "морские ворота" во время закладки первого камня, мало кто знает.