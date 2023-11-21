Первый одесский фонтан — архивные кадры Соборной площади в Одессе

Соборная площадь в 1918 году. Фото: google.com

Тысячи одесситов каждый день проходят по Соборной площади, шагая по делам. Однако почти никто и никогда не задумывался о том, почему она выглядит именно так и что именно на этом месте появился первый фонтан в Одессе.

Новини.LIVE подготовили для вас историю Соборной площади в Одессе, которая переживает свою третью войну.

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История возникновения

Первое название площади дали в 1828 году — Преображенская. С 1830-х ее назвали Соборной и даже Плац-парад. В советский период, с 1920 по 1941 год, площадь называлась в честь Красной Армии, с 1946 по 1991 — Советской Армии. После обретения Украиной независимости ей вернули историческое название.

Соборная площадь. Фото: Жозеф Даву, 1919 г.

Начало всего в Одессе

С момента основания города Спасо-Преображенский собор и Соборная площадь — место, тесно связанное со всеми значимыми событиями общественной и духовной жизни Одессы. Здесь начинались все праздники как церковные, так и светские. Сюда приходили горожане даже в самые тяжелые времена.

День освобождения Одессы, 1944. Фото: google.com

Когда-то на "Соборке" собирались любители футбола, преимущественно фанаты одесской команды "Черноморец". Сегодня на площади расположился так называемый "базарчик искусств", где собираются художники и мастера подделок. А пожилые люди до сих пор участвуют здесь в шахматных турнирах.

Соборная площадь в 1854 году. Фото: google.com

Не первый фонтан

Ранее на Соборной площади было два фонтана. Первый, находящийся ближе к улице Преображенской, был построен в 1874 году одновременно с одесским водопроводом. Именно в нем появилась первая Днестровская вода. Однако в 2004 году городские власти решили его демонтировать. Сейчас на его месте стоит другой под названием "Ваза Филатова".

Открытие первого фонтана, 1873 год. Фото: google.com

Первый одесский фонтан в 1960-е годы. Фото: google.com

Ваза Филатовая. Фото: google.com

Первая церковь Николая Чудотворца

Соборная площадь в Одессе давно была главной площадью города, где проходили все торжества. Именно здесь решили построить большой храм, который мог бы вместить достаточное количество верующих. Поэтому в 1794 году было освящено место под строительство церкви в честь Николая Чудотворца, а в 1795-м — заложен первый камень.

После становления красной власти в 1922 году началось массовое гонение на религию. Исключением не стала и одесская святыня. В 1936 году разрушен по решению советской власти как не представляющий архитектурной и культурной ценности. Храм разобрали по камешку и разграбили, на его месте построили развлекательный комплекс.

После обретения Украиной независимости Спасо-Преображенский собор решили построить. В 1996–1999 годах произошли раскопки, изобретен старый фундамент святыни. Первое богослужение в храме после восстановления состоялось только в 2005 году.

Восстановленный в 2005 году собор. Фото: Одесский городской совет

Россияне снова повредили святыню

Около двух ночи 23 июля 2023 года во время массированной атаки на Одессу российские военные снова повредили святыню. Одна из ракет отклонилась от курса и попала в колокольню храма. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Разрушения в храме. Фото: Новини.LIVE

Напомним, одним из главных украшений Одессы является улица Дерибасовская. Ее старинной брусчаткой ежедневно проходят сотни людей, однако мало кто задумывался, почему туристическая визитка имеет именно такое название. Новини.LIVE подготовили для вас историю возникновения главной улицы Одессы.