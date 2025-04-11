Дюковский парк в Одессе - снова стал городской собственностью

Дюковский парк. Фото: Одесский городской совет

Территорию Дюковского парка в Одессе вернут городу по решению суда. Кроме того, компания-арендатор "Центр Катюша" обязана выплатить задолженность за аренду в размере 8,4 миллиона гривен.

Об этом стало известно из решения суда.

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Решение суда

В результате рассмотрения дела в отношении Дюковского парка суд решил:

взыскать с ООО "Центр Катюша" в пользу городской громады сумму в размере 8 441 917 грн, включая 7,69 млн грн задолженности по арендной плате, 245 тыс. грн. грн — инфляционные потери, 134 тыс. грн. грн — 3% годовых, 368 тыс. грн. грн — пеня за просрочку;

Расторгнуть договор аренды земли от 29 октября 2010 года;

Обязать компанию вернуть земельный участок площадью 24,57 га на ул. Раскидайловской.

Напомним, иск был подан из-за неуплаты арендной платы за землю с июня 2022 года по ноябрь 2023 года. Земельный участок, по данным мэрии, использовался без надлежащих финансовых обязательств более года. Отметим, что в суд со стороны ответчика никто не явился. На обращение в апелляцию осталось буквально несколько дней.

Что известно о Дюковском парке

Парк был сдан в аренду еще в начале 2010 года по решению горсовета. Муниципалитет проголосовал за 10-летнюю аренду, но договор был подписан лично мэром Эдуардом Гурвицем сроком на 49 лет. Временные владельцы несколько раз анонсировали масштабное благоустройство со строительством на территории различных объектов, в том числе высотных, но ничего сделано не было.

Напомним, недавно мы писали о том, что Дюковский парк и раньше хотели вернуть городу. А также о том, как в Одесской области хотели заработать на ремонте сельсовета.