В полиции сообщили детали взрыва гранаты в Одессе

Полицейские работают на месте взрыва. Фото: Нацполиция

В Одессе гость взорвал гранату в квартире малознакомого. Люди успели выбежать, сам взрыватель получил ранения. Его задержали. Полиция начала уголовное производство и выясняет, где он взял боеприпас и зачем его применил.

Об этом в субботу, 12 апреля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Взрыв в Одессе: что известно

По информации правоохранителей, 36-летний местный житель пригласил к себе домой малознакомого мужчину, который сказал, что ему негде ночевать. В квартире, где также находилась гражданская жена хозяина, гость неожиданно достал гранату и выдернул чеку. Супруги успели выбежать, а граната разорвалась уже после этого — злоумышленник ранил себе ногу.

Что грозит подрывнику

Правоохранители изъяли с места происшествия обломки, вероятно, противопехотной ручной гранаты. Их направили на экспертизу. Подрывника задержали. По предварительным данным, во время инцидента он был пьян и под наркотиками. Ранее этот мужчина уже имел проблемы с законом — его привлекали к ответственности за домашнее насилие.

Следователи на месте взрыва в Одессе. Фото: Нацполиция

Следователи открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с боеприпасами. Ему готовят подозрение и решают вопрос о мере пресечения. Продолжается досудебное расследование под руководством прокуратуры.

Напомним, военный из Одесской области в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением авто и спровоцировал ДТП с ранеными. Также мы сообщали, что Дюковский парк в Одессе передали в собственность городу.