Вибух в Одесі 11 квітня — поліція встановлює причину

Поліція встановлює причини вибуху. Фото: поліція Одещини

У п'ятницю, 11 квітня, у Пересипському районі Одеси стався вибух. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

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Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Поліція встановлює причини вибуху. Фото: поліція Одещини

Поліція на місці подій. Фото: поліція Одещини

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

"Всі деталі згодом", — говориться у повідомленні.

Поліція на місці вибуху. Фото: поліція Одещини

Як повідомили правоохоронці, до подружжя завітав знайомий. Він дістав гранату та висмикнув чеку. Внаслідок вибуху він отримав травму ноги та був госпіталізований. Подружжя також було доставлене до лікарні для обстеження.

Фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції здійснюють огляд оселі на наявність інших вибухонебезпечних предметів чи пристроїв та встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, що нещодавно у місті Ірпінь Київської області стався вибух в одній з житлових багатоповерхівок. Загиблих та постраждалих не було зафіксовано.

Крім того, у Києві сталося загоряння у житловому комплексі "Республіка". Місцеві жителі з'ясували причину.