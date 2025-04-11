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В Одессе произошел взрыв в квартире — полиция выясняет причину

11 апреля 2025 22:05
Анастасия Писаненко - редактор
Взрыв в Одессе 11 апреля — полиция устанавливает причину
Полиция устанавливает причины взрыва. Фото: полиция Одесской области
Анастасия Писаненко - редактор

В пятницу, 11 апреля, в Пересыпском районе Одессы произошел взрыв. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

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Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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Полиция устанавливает причины взрыва. Фото: полиция Одесской области
В Одессе произошел взрыв в квартире — полиция выясняет причину - фото 2
Полиция на месте событий. Фото: полиция Одесской области

Информация о пострадавших уточняется.

"Все детали позже", — говорится в сообщении.

В Одессе произошел взрыв в квартире — полиция выясняет причину - фото 3
Полиция на месте взрыва. Фото: полиция Одесской области

Как сообщили правоохранители, к супругам пришел знакомый. Он достал гранату и выдернул чеку. В результате взрыва он получил травму ноги и был госпитализирован. Супруги также были доставлены в больницу для обследования.

Специалисты управления взрывотехнической службы областной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции осуществляют осмотр дома на наличие других взрывоопасных предметов или устройств и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что недавно в городе Ирпень Киевской области произошел взрыв в одной из жилых многоэтажек. Погибших и пострадавших не было зафиксировано.

Кроме того, в Киеве произошло возгорание в жилом комплексе "Республика". Местные жители выяснили причину.

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