Взрыв в Одессе 11 апреля — полиция устанавливает причину

Полиция устанавливает причины взрыва. Фото: полиция Одесской области

В пятницу, 11 апреля, в Пересыпском районе Одессы произошел взрыв. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Что известно о взрыве в Одессе

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Полиция устанавливает причины взрыва. Фото: полиция Одесской области

Полиция на месте событий. Фото: полиция Одесской области

Информация о пострадавших уточняется.

"Все детали позже", — говорится в сообщении.

Полиция на месте взрыва. Фото: полиция Одесской области

Как сообщили правоохранители, к супругам пришел знакомый. Он достал гранату и выдернул чеку. В результате взрыва он получил травму ноги и был госпитализирован. Супруги также были доставлены в больницу для обследования.

Специалисты управления взрывотехнической службы областной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции осуществляют осмотр дома на наличие других взрывоопасных предметов или устройств и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что недавно в городе Ирпень Киевской области произошел взрыв в одной из жилых многоэтажек. Погибших и пострадавших не было зафиксировано.

Кроме того, в Киеве произошло возгорание в жилом комплексе "Республика". Местные жители выяснили причину.