Взрыв в Одессе 11 апреля — полиция устанавливает причину

В Одессе произошел взрыв в квартире — полиция выясняет причину
В пятницу, 11 апреля, в Пересыпском районе Одессы произошел взрыв. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.
Что известно о взрыве в Одессе
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Информация о пострадавших уточняется.
"Все детали позже", — говорится в сообщении.
Как сообщили правоохранители, к супругам пришел знакомый. Он достал гранату и выдернул чеку. В результате взрыва он получил травму ноги и был госпитализирован. Супруги также были доставлены в больницу для обследования.
Специалисты управления взрывотехнической службы областной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции осуществляют осмотр дома на наличие других взрывоопасных предметов или устройств и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, что недавно в городе Ирпень Киевской области произошел взрыв в одной из жилых многоэтажек. Погибших и пострадавших не было зафиксировано.
Кроме того, в Киеве произошло возгорание в жилом комплексе "Республика". Местные жители выяснили причину.
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