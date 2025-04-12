Шторм в Одессе: повалены 45 деревьев и оборваны 28 электрических линий

Коммунальщики убирают поваленное дерево. Фото: ОГС

Вчера, 11 апреля, в Одессе штормовой ветер вызвал значительные повреждения — повалены десятки деревьев и крупных веток, а также оборваны электрические линии. Коммунальные службы оперативно начали работу по ликвидации последствий.

Об этом в субботу, 12 апреля, сообщили в Одесском городском совете.

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11 апреля в Одессе штормовой ветер вызвал серьезные проблемы для городской инфраструктуры. В результате урагана было повалено 45 деревьев и крупных веток. Также произошло 28 обрывов воздушных электрических сетей, что привело к частичным перебоям с электроснабжением.

Коммунальщики устраняют последствия непогоды. Фото: ОГС

Коммунальщики распилили упавшее дерево. Фото: ОГС

Коммунальные службы города быстро отреагировали и завершили работы по уборке поваленных деревьев и веток. Сейчас продолжается восстановление сетей уличного освещения, чтобы обеспечить нормальное функционирование города.

Поваленное дерево в Одессе. Фото: ОГС

Напомним, вчера в результате непогоды, трассу Одесса-Николаев занесло снегом, сейчас движение по автомагистрали уже восстановлено. Также мы писали подробности вечернего взрыва в Одессе.