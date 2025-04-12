На Одещині оголосили розшук жінки, яка вкрала внучку

Дитина з іграшкою сидить на підлозі. Фото ілюстративне: freepik

Поліцейські Одещини оголосили в розшук малолітню Софію Голинську та її бабусю Людмилу, яка вкрала дитину ще чотири роки назад. Є інформація, що вони можуть перебувати в Чернівцях.

Про це у суботу, 12 квітня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Бабуся вкрала внучку

За інформацією управління карного розшуку з грудня 2020 року 56-річна жителька міста Балта Людмила Михайлівна підозрюється у викраденні своєї онуки, малолітньої Софії Голинської (2017 р.н.). Дитину забрали з дому, і відтоді місце її перебування залишається невідомим.

Згідно з наявною інформацією, наразі Софія та Людмила можуть перебувати в місті Чернівці. Поліція просить усіх, хто може володіти будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини та жінки, негайно звертатися до правоохоронних органів.

Як звернутися до поліції

Звернутися до поліції можна за номерами телефонів:

(048) 779-42-49, (095) 013-31-68, (096) 053-58-11 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху гранати в житловій квартирі в Одесі. Також ми повідомляли, що на Одещині відремонтують будинок, який пошкодили росіяни.