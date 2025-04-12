В Одесской области объявили розыск женщины, которая украла внучку

Ребенок с игрушкой сидит на полу. Фото иллюстративное: freepik

Полицейские Одесской области объявили в розыск малолетнюю Софию Голинскую и ее бабушку Людмилу, которая украла ребенка еще четыре года назад. Есть информация, что они могут находиться в Черновцах.

Об этом в субботу, 12 апреля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Бабушка украла внучку

По информации управления уголовного розыска с декабря 2020 года 56-летняя жительница города Балта Людмила Михайловна подозревается в похищении своей внучки, малолетней Софии Голинской (2017 г.р.). Ребенка забрали из дома, и с тех пор место его пребывания остается неизвестным.

Согласно имеющейся информации, сейчас София и Людмила могут находиться в городе Черновцы. Полиция просит всех, кто может обладать какой-либо информацией о местонахождении ребенка и женщины, немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Как обратиться в полицию

Обратиться в полицию можно по номерам телефонов:

(048) 779-42-49, (095) 013-31-68, (096) 053-58-11 или на спецлинию 102.

Напомним, полиция начала уголовное производство по факту взрыва гранаты в жилой квартире в Одессе. Также мы сообщали, что в Одесской области отремонтируют дом, который повредили россияне.