Одещина отримає кошти на відновлення житла

Відновлення будинку в Сергіївці на Одещині. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Кабінет Міністрів виділив понад 1,2 мільярда гривень на завершення проєктів відбудови в Україні. Частина цих коштів піде на відновлення Одещини. Загалом фінансування охопить 23 об'єкти по країні, у тому числі і з лікарнею та школами.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Відомо, що Одеська область отримає фінансування на добудову одного багатоквартирного будинку. У міністерстві наголосили, що це важливий крок для забезпечення житлом родин, які постраждали від війни або були переміщені.

Крім того, в інших регіонах планується добудувати ще 20 житлових будинків: 6 у Запорізькій області, 11 — у Київській, та 2 — у Сумській. У Сумській області також завершать будівництво лікарні. А на Чернігівщині завершать зведення двох шкіл.

Нагадаємо, у Пересипському районі Одеси вчора надвечір стався вибух. Також ми писали, що в Одесі зняли покажчик з іменем Михайла Жванецького біля бульвару, який тепер названий на честь Військово-морських сил.