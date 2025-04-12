Одесская область получит средства на восстановление жилья

Восстановление дома в Сергеевке в Одесской области. Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Кабинет Министров выделил более 1,2 миллиарда гривен на завершение проектов восстановления в Украине. Часть этих средств пойдет на восстановление Одесской области. В целом финансирование охватит 23 объекта по стране, в том числе и с больницей и школами.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Что отремонтируют в Одесской области

Известно, что Одесская область получит финансирование на достройку одного многоквартирного дома. В министерстве отметили, что это важный шаг для обеспечения жильем семей, которые пострадали от войны или были перемещены.

Кроме того, в других регионах планируется достроить еще 20 жилых домов: 6 в Запорожской области, 11 — в Киевской, и 2 — в Сумской. В Сумской области также завершат строительство больницы. А на Черниговщине завершат строительство двух школ.

Напомним, в Пересыпском районе Одессы вчера вечером произошел взрыв. Также мы писали, что в Одессе сняли указатель с именем Михаила Жванецкого возле бульвара, который теперь назван в честь Военно-морских сил.