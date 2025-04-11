Бульвару Жванецького в Одесі більше немає

Михайло Жванецький. Фото: скриншот

В Одесі зняли покажчик з іменем Михайла Жванецького біля бульвару, який тепер названий на честь Військово-морських сил. Крім того, експертна комісія Українського інституту національної пам'яті надала оцінку письменникам, які теж потрапили під декомунізацію.

Про це повідомляє громадський діяч Артем Карташов у соцмережі.

Реклама

Читайте також:

Кому надали оцінку

В Одесі встановили новий покажчик біля входу до колишнього бульвару Жванецького. Додамо, український інститут національної пам'яті надав обґрунтування перейменуванню бульвару Жванецького та низці вулиць: ім. Бабеля, Валентина Катаєва, Едуарда Багрицького та Ільфа і Петрова в Одесі.

"Відповідно до частини першої статті 2 Закону належать до символіки російської імперської політики, а подальше використання імені М. М. Жванецького в назвах географічних об’єктів, юридичних осіб та об’єктів права власності є пропагандою російської імперської політики", — йдеться у висновку Інституту національної пам'яті.

Нова табличка. Фото: Артем Карташов

Нагадаємо, у 2024 році Одеська обласна державна адміністрація погодилась із висновками експертної комісії Інституту національної пам'яті щодо письменників, ім'я яких носять одеські вулиці. Тоді бульвар Жванецького перейменували на честь Військово-морських сил України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 200 вулиць, які перейменують. А також про те, як в Одесі добряче задовільнили караїмську громаду.