Бульвара Жванецкого в Одессе больше нет

Михаил Жванецкий. Фото: скриншот

В Одессе сняли указатель с именем Михаила Жванецкого возле бульвара, который теперь назван в честь военно-морских сил. Кроме того, экспертная комиссия Украинского института национальной памяти дала оценку ряду писателей, которые тоже попали под декоммунизацию.

Об этом сообщает общественный деятель Артем Карташов в соцсети.

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Кому предоставили оценку

В Одессе установили новый указатель у входа на бывший бульвар Жванецкого. Добавим, украинский институт национальной памяти предоставил обоснование переименования бульвара Жванецкого и ряда улиц: им. Бабеля, Валентина Катаева, Эдуарда Багрицкого и Ильфа и Петрова в Одессе.

"Согласно части первой статьи 2 Закона относятся к символике российской имперской политики, а дальнейшее использование имени М. М. Жванецкого в названиях географических объектов, юридических лиц и объектов права собственности является пропагандой российской имперской политики", — говорится в заключении Института национальной памяти.

Новая табличка. Фото: Артем Карташов

Напомним, в 2024 году Одесская областная государственная администрация согласилась с выводами экспертной комиссии Института национальной памяти по писателям, имя которых носят одесские улицы. Тогда бульвар Жванецкого переименовали в честь Военно-морских сил Украины.

Напомним, еще недавно мы писали о 200 улицах, которые переименуют. А также о том, как в Одессе изрядно удовлетворили караимскую общину.