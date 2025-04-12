Аварийные отключения водоснабжения в Одессе 12 апреля 2025 года

Сотни одесситов остались без воды — какие причины
Сегодня в Одессе из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения временно отключили воду на нескольких улицах. Ограничения продлятся до 17:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ, а также в течение дня возможны новые отключения.
Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- ул. Шевченко
- Хаджибейская дорога
- ул. Республиканская
- ул. 10-А Линия Люстдорфской дороги
- ул. 10-18 линии
- ул. Академика Королева
- ул. Тульская
- ул. Левитана
- просп. Небесной Сотни
- просп. Князя Ярослава Мудрого
- ул. Валерия Самофалова
- переулок Аркадиевский
Коммунальщики отмечают, что верхние этажи многоэтажек могут получить воду позже, ведь все зависит от скорости заполнения системы.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, в Одессе штормовой ветер вызвал значительные повреждения — повалены десятки деревьев и крупных веток, а также оборваны электрические линии. Также мы писали, что в Одесской области бабушка похитила внучку и исчезла с ней.
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