Рекорд по приготовлению зеленого борща в Черноморске

Зеленый борщ в миске. Фото иллюстративное: freepik

В День города Черноморск зафиксировали национальный рекорд - приготовили две тонны зеленого борща. Блюдо варили под открытым небом возле Дворца спорта. Местные жители и гости могли не только попробовать еду, но и поддержать ВСУ.

Об этом в субботу, 12 апреля, сообщил мэр города Черноморск Василий Гуляев.

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Рекордное количество борща

По его словам сегодня День города отметили вкусно и патриотично. Прямо возле Дворца спорта горожане приготовили рекордное количество зеленого борща — с перепелиными и страусиными яйцами, а также целым чаном ароматной петрушки.

"Это не просто борщ — это рекорд Украины. И мы готовим его на благотворительной ярмарке, чтобы собрать средства на поддержку наших Вооруженных Сил", — рассказал мэр Черноморска.

Он говорит, что к приготовлению блюда присоединились местные повара, волонтеры, молодежь и предприниматели. По словам городского головы, помогали все: кто-то предоставил хлеб, а другие сметану и ингредиенты.

"У нас борщ со статусными яйцами — сто штук! Есть и плов, и все, что душа пожелает. Приходите, донатьте — борща хватит на всех", — добавил Василий Гуляев.

День города Черноморск

Добавим, Черноморск — город районного значения в Одесской области Украины. До февраля 2016 года он назывался Ильичевск. Расположен в 16 км от Одессы, на правом берегу Сухого Лимана. Кроме этого, это крупный морской торговый порт Черного моря, третий по величине в Украине и один из молодых городов Украины. Сегодня городу исполнилось 52 года.

Напомним, в Одессе штормовой ветер вызвал значительные повреждения — повалены десятки деревьев и крупных веток, а также оборваны электрические линии. Также мы писали, что сотни одесситов остались без водоснабжения.