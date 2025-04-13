Возвращение розовых фламинго в Тузловские лиманы 2025

Розовые фламинго. Фото иллюстративное: Freepik

После зимовки в Одесскую область вернулась стая розовых фламинго. Более ста птиц снова появились в Нацпарке "Тузловские лиманы". Их прилет стал особым событием для экологов и местных жителей.

Об этом в воскресенье, 13 апреля, рассказал научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

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Сообщение эколога. Фото: скриншот

Фламинго вернулись в Одесскую область

По его словам вчера к границе "Тузловская Амазония" прилетела стая розовых фламинго, эколог называет их "изюминкой" Тузловских лиманов, которые провели зиму в более теплых регионах Европы. В этом году вернулось примерно 150 птиц. Иван Русев говорит, что их голоса, хорошо знакомые работникам парка и стали настоящей приметой весны. Розовые фламинго ненадолго задержались у границы парка, и полетели искать безопасные места на просторах лиманов.

"Поздоровалась стая с работниками нацпарка и полетела искать на больших просторах лиманов уютные места для гнездования. Надеемся что им это удастся сделать, а мы будем их оберегать", — написал эколог.

Розовые фламинго в небе. Фото: Иван Русев

Работники парка надеются, что птицы смогут найти спокойную среду для размножения. Экологи планируют охранять эти территории, чтобы сохранить уникальную колонию фламинго. Возвращение розовых пеликанов — важный экологический сигнал о том, что Тузловские лиманы остаются надежным пристанищем для редких видов птиц.

Что известно об этом виде птицы

Розовые фламинго нуждаются в особых экологических условиях. Обычно они гнездятся на больших илистых площадях вблизи неглубоких соленых водоемов, которые имеют островки. Они питаются мелкими ракообразными, моллюсками, личинками мух, одноклеточными водорослями, семенами некоторых растений.

Птицы над Тузловскими лиманами в Одесской области: Иван Русев

Интересные факты о фламинго

Стояние на одной ноге не требует от них абсолютно никаких усилий. Поджимая вторую ногу к животу, эти птицы уменьшают потери тепла от ветра.

Предки современных фламинго обитали на Земле еще около 30 миллионов лет назад.

Вылупившиеся из яиц птенцы розовых фламинго имеют перья серого цвета. Розовый оттенок они приобретают позже, в течение первых двух лет жизни.

В основном фламинго можно увидеть стаями на земле, но оказывается они также умеют летать. Просто им нужен небольшой разбег Во время миграции, они летят со скоростью до 59 км/ч и путешествуют на расстояния более 480 км, чтобы добраться до своего нового места обитания.

В Одесскую область прилетели розовые фламинго. фото: Иван Русев

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