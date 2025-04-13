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На Одещині врятували собаку з каналізаційної ями — фото

13 квітня 2025 10:20
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Порятунок собаки з каналізаційної ями в Холодній Балці
Порятунок собаки на Одещині. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У селі на Одещині собака впав у триметрову каналізаційну яму. На допомогу прийшли добровільні пожежні. Вони дістали тварину за допомогою мотузки та драбини.

Про це у неділю, 13 квітня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Рятувальники промивають собаку. Фото: ДСНС

На Одещині врятували собаку

За їхніми даними, інцидент стався вдень у селі Холодна Балка, що в Одеському районі. Місцеві мешканці помітили, що собака впав у незакриту каналізаційну яму глибиною близько 3 метрів.

Хто врятував тварину

На місце події оперативно прибули працівники Асоціації добровільних пожежних України. Вони використали рятувальну мотузку та драбину, щоб витягти тварину з пастки.

На щастя, пес не зазнав серйозних травм. Після порятунку його оглянули — тварина була налякана, але жива й неушкоджена.

На Одещині врятували собаку з каналізаційної ями — фото - фото 2
Дівчата тримають тваринок. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Таїровській громаді, що на Одещині, депутат зареєстрував звернення з пропозицією увіковічнити Дональда Трампа. Також ми писали, що мешканка Одеської області поширювала інформацію про мобілізаційні заходи

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