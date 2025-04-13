Спасение собаки из канализационной ямы в Холодной Балке

Спасение собаки в Одесской области. Фото: ГСЧС

В селе в Одесской области собака упала в трехметровую канализационную яму. На помощь пришли добровольные пожарные. Они достали животное с помощью веревки и лестницы.

Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Спасатели промывают собаку, фото: ГСЧС

В Одесской области спасли собаку

По их данным, инцидент произошел днем в селе Холодная Балка, что в Одесском районе. Местные жители заметили, что собака упала в незакрытую канализационную яму глубиной около 3 метров.

Кто спас животное

На место происшествия оперативно прибыли работники Ассоциации добровольных пожарных Украины. Они использовали спасательную веревку и лестницу, чтобы извлечь животное из ловушки.

К счастью, пес не получил серьезных травм. После спасения его осмотрели — животное было напугано, но живое и невредимое.

Девушки держат животных. Фото: ГСЧС

Напомним, в Таировской громаде Одесской области депутат зарегистрировал обращение с предложением увековечить Дональда Трампа. Также мы писали, что жительница Одесской области распространяла информацию о мобилизационных мероприятиях.