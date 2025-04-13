Спасение собаки из канализационной ямы в Холодной Балке

На Одесчине спасли собаку из канализационной ямы — фото
В селе в Одесской области собака упала в трехметровую канализационную яму. На помощь пришли добровольные пожарные. Они достали животное с помощью веревки и лестницы.
Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
В Одесской области спасли собаку
По их данным, инцидент произошел днем в селе Холодная Балка, что в Одесском районе. Местные жители заметили, что собака упала в незакрытую канализационную яму глубиной около 3 метров.
Кто спас животное
На место происшествия оперативно прибыли работники Ассоциации добровольных пожарных Украины. Они использовали спасательную веревку и лестницу, чтобы извлечь животное из ловушки.
К счастью, пес не получил серьезных травм. После спасения его осмотрели — животное было напугано, но живое и невредимое.
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