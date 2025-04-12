Жінка передавала дані про ТЦК через Viber — вирок суду

Поліцейська оформлює протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

Мешканка Одеської області поширювала інформацію про мобілізаційні заходи. Свою незаконну діяльність вона здійснювала за допомогою месенджера, де повідомляла про місце постів ТЦК. За це їй загрожує відповідальність.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Здавала пости ТЦК

Відомо, що у вересні-жовтні 2024 року мешканка Одещини, користуючись телефоном Redmi Note 11, у чаті Viber поширювала повідомлення про місце й час дій військових із територіального центру комплектування. Ці дані стосувалися села Знам’янка Березівського району та були точною інформацією про локації, де військовослужбовці вручали повістки. Кожен допис у групі бачили всі 1689 учасників.

Суд вважає, що це дало можливість багатьом особам ухилитися від мобілізації. Також розголошення таких деталей могло призвести до зміни місця перебування військовозобов'язаних або приховування їх від органів державної влади.

Крім того, судді вирішили, що її дії поставили під загрозу ефективність заходів, спрямованих на формування мобілізаційного резерву для підтримки обороноздатності України під час війни з Росією.

Яке покарання за поширення даних про ТЦК

На суді жінка визнала свою провину і розкаялася у скоєному. Суддя врахував, що обвинувачена не має кримінального минулого і раніше не притягувалася до відповідальності їй призначили два роки випробувального терміну.

Нагадаємо, у Київській області чоловік незаконно продавав пальне. Також ми писали, що у Львівській області судили водія, який збив мотоцикліста на смерть та втік.