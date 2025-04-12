Женщина передавала данные о ТЦК через Viber — приговор суда

Полицейская оформляет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

Жительница Одесской области распространяла информацию о мобилизационных мероприятиях. Свою незаконную деятельность она осуществляла с помощью мессенджера, где сообщала о месте постов ТЦК. За это ей грозит ответственность.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Сдавала посты ТЦК

Известно, что в сентябре-октябре 2024 года жительница Одесской области, пользуясь телефоном Redmi Note 11, в чате Viber распространяла сообщения о месте и времени действий военных из территориального центра комплектования. Эти данные касались села Знаменка Березовского района и были точной информацией о локации, где военнослужащие вручали повестки. Каждое сообщение в группе видели все 1689 участников.

Суд считает, что это дало возможность многим лицам уклониться от мобилизации. Также разглашение таких деталей могло привести к изменению места пребывания военнообязанных или сокрытия их от органов государственной власти.

Кроме того, судьи решили, что ее действия поставили под угрозу эффективность мероприятий, направленных на формирование мобилизационного резерва для поддержания обороноспособности Украины во время войны с Россией.

Какое наказание за распространение данных о ТЦК

На суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Судья учел, что обвиняемая не имеет криминального прошлого и ранее не привлекалась к ответственности ей назначили два года испытательного срока.

Напомним, в Киевской области мужчина незаконно продавал горючее. Также мы писали, что во Львовской области судили водителя, который сбил мотоциклиста насмерть и скрылся.