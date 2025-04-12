Бюст Трампа в Таїрово — звернення місцевого депутата

Макет бюста Трампу, який пропонують установити на Одещині. Фото: Данило Топольницький/facebook

У Таїровській громаді, що на Одещині, депутат зареєстрував звернення з пропозицією увіковічити Дональда Трампа. Йдеться не лише про бюст — також про назву вулиці та звання почесного громадянина. Свою позицію він аргументує підтримкою України під час російської агресії.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомив депутат Таїровської ОТГ Данило Топольницький.

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Допис депутата. Фото: скриншот

Бюст Трампа на Одещині

Депутат пропонує встановити бюст у місцевому дендропарку. Ба більше, навіть назвати одну з вулиць ім’ям президента США та надати йому звання "Почесний громадянин Таїрово". Депутат уже відправив звернення до голови громади.

"Це найменша подяка, яку ми, депутати і всі мешканці нашої громади, можемо висловити Президенту США Дональду Трампу за його реальний внесок у зміцнення України", — пояснив Топольницький.

Селище Таїрово. Фото: Данило Топольницький/facebook

Які аргументи навів депутат

У зверненні депутат нагадав, що саме під час першої каденції Трампа Україна вперше отримала летальну зброю від США — зокрема, "Джавеліни" та засоби протиповітряної оборони. За словами ініціатора, це допомогло Україні вистояти в перші роки повномасштабної війни.

Крім того, депутат зазначив, що нова політика мит США за президента Трампа є вигідною для українського експорту.

"Ставка мита на українські товари залишена на рівні 10% — це значно менше, ніж для країн ЄС чи Китаю. Це відкриває нові можливості для нашої економіки", — додав Топольницький.

Звернення депутата. Фото: Данило Топольницький/facebook

Ще одним аргументом на користь ініціативи депутат вважає вплив тарифної політики США на зниження світових цін на нафту. На його думку, це зменшує доходи Росії і ослаблює її здатність вести війну.

У зверненні також ідеться про залучення американських фахівців та представників Республіканської партії для консультацій щодо виготовлення і встановлення бюста. На думку депутата, підтримка Дональда Трампа заслуговує на окрему шану.

"Це не просто політик. Це наш союзник у боротьбі за свободу", — написав Топольницький.

Зазначимо, що це рішення ще має ухвалити сесія Таїровської селищної ради.

Нагадаємо, у селищі Затишшя на Одещині тимчасово припинять газопостачання через ремонт на газопроводі високого тиску. Також ми писали, що Одещина отримає кошти на добудову будинку, який постраждав внаслідок російської агресії.