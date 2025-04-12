Бюст Трампа в Таирово - обращение местного депутата

Макет бюста Трампу, который предлагают установить в Одесской области. Фото: Даниил Топольницкий/facebook

В Таировской громаде Одесской области депутат зарегистрировал обращение с предложением увековечить Дональда Трампа. Речь идет не только о бюсте — также о названии улицы и звании почетного гражданина. Свою позицию он аргументирует поддержкой Украины во время российской агрессии.

Об этом на своей странице в facebook сообщил депутат Таировской ОТГ Даниил Топольницкий.

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Бюст Трампа в Одесской области

Депутат предлагает установить бюст в местном дендропарке. Более того, даже назвать одну из улиц именем президента США и присвоить ему звание "Почетный гражданин Таирово". Депутат уже отправил обращение к главе громады.

"Это наименьшая благодарность, которую мы, депутаты и все жители нашей громады, можем выразить Президенту США Дональду Трампу за его реальный вклад в укрепление Украины", — пояснил Топольницкий.

Поселок Таирово. Фото: Даниил Топольницкий/facebook

Какие аргументы привел депутат

В обращении депутат напомнил, что именно во время первой каденции Трампа Украина впервые получила летальное оружие от США - в частности, "Джавелины" и средства противовоздушной обороны. По словам инициатора, это помогло Украине выстоять в первые годы полномасштабной войны.

Кроме того, депутат отметил, что новая политика пошлин США при президенте Трампе является выгодной для украинского экспорта.

"Ставка пошлины на украинские товары оставлена на уровне 10% - это значительно меньше, чем для стран ЕС или Китая. Это открывает новые возможности для нашей экономики", — добавил Топольницкий.

Обращение депутата Фото: Даниил Топольницкий/facebook

Еще одним аргументом в пользу инициативы депутат считает влияние тарифной политики США на снижение мировых цен на нефть. По его мнению, это уменьшает доходы России и ослабляет ее способность вести войну.

В обращении также говорится о привлечении американских специалистов и представителей Республиканской партии для консультаций по изготовлению и установке бюста. По мнению депутата, поддержка Дональда Трампа заслуживает отдельного уважения.

"Это не просто политик. Это наш союзник в борьбе за свободу", — написал Топольницкий.

Отметим, что это решение еще должна принять сессия Таировского поселкового совета.

Напомним, в поселке Затишье в Одесской области временно прекратят газоснабжение из-за ремонта на газопроводе высокого давления. Также мы писали, что Одесская область получит средства на достройку дома, который пострадал в результате российской агрессии.