Відключення газу на Одещині — що відомо

Запалена конфорка газової плити. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У селищі Затишшя на Одещині тимчасово припинять газопостачання через ремонт на газопроводі високого тиску. Відключення триватиме з 15 до 18 квітня. Місцевих мешканців просять бути уважними та обережними.

Про це повідомляють на сайті АТ "Одесагаз".

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Де не буде газу

Відключати газ почнуть з 9:00 ранку 15 квітня. Від газопостачання будуть від'єднані всі споживачі на таких вулицях:

вул. 8-Березня

вул. Зелена

вул. Вишнева

вул. Серьогіна

вул. Перекопська

вул. Привокзальна

вул. Перемоги

пров. Будівельний

вул. Виноградна

пров. Вишиванковий

вул. Віталія Палія

вул. Володимира Бердаги

вул. Елеваторна

вул. Залізнична

вул. Західна

вул. Івана Франка

вул. Калинова

вул. Київська

вул. Комарова

вул. Корольова

вул. Ліщенюка

вул. Механізаторів

вул. Миру

вул. Михайла Бойка

вул. Михайлівська

пров. Молодіжний

вул. Нова

вул. Одеська

пров. Одеський

вул. О. Бережка

вул. Південна

пров. Південний

вул. Північна

вул. Покровська

вул. Поштова

вул. Пушкінська

вул. Робоча

вул. Садова

вул. Сінна

вул. Степова

вул. Східна

вул. Торгова

вул. Центральна

вул. Шевченка

вул. Шкільна

пров. Шкільний

Після завершення ремонтних робіт газопостачання буде відновлено. Мешканців просять не намагатися самостійно вмикати газ та дотримуватись правил безпеки.

Ціни на газ у квітні

У квітні цього року вартість блакитного палива для населення буде незмінною — 7,96 грн за 1 куб. м. Йдеться про більшість споживачів (98%), які перебувають на обслуговуванні ГК "Нафтогаз України".

Решта газопостачальників має різні ціни, які коливаються від 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Нагадаємо, ми писали, яка вартість пасхи в одеських магазинах. Також повідомляли, що поліцейські Одещини оголосили в розшук малолітню Софію Голинську та її бабусю Людмилу, яка вкрала дитину та зникла.