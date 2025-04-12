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Селище на Одещині залишиться без газу — причини

12 квітня 2025 13:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення газу на Одещині — що відомо
Запалена конфорка газової плити. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У селищі Затишшя на Одещині тимчасово припинять газопостачання через ремонт на газопроводі високого тиску. Відключення триватиме з 15 до 18 квітня. Місцевих мешканців просять бути уважними та обережними.

Про це повідомляють на сайті АТ "Одесагаз".

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Повідомлення АТ "Одесагаз". Фото: скриншот

Де не буде газу

Відключати газ почнуть з 9:00 ранку 15 квітня. Від газопостачання будуть від'єднані всі споживачі на таких вулицях:

  • вул. 8-Березня
  • вул. Зелена
  • вул. Вишнева
  • вул. Серьогіна
  • вул. Перекопська
  • вул. Привокзальна
  • вул. Перемоги
  • пров. Будівельний
  • вул. Виноградна
  • пров. Вишиванковий
  • вул. Віталія Палія
  • вул. Володимира Бердаги
  • вул. Елеваторна
  • вул. Залізнична
  • вул. Західна
  • вул. Івана Франка
  • вул. Калинова
  • вул. Київська
  • вул. Комарова
  • вул. Корольова
  • вул. Ліщенюка
  • вул. Механізаторів
  • вул. Миру
  • вул. Михайла Бойка
  • вул. Михайлівська
  • пров. Молодіжний
  • вул. Нова
  • вул. Одеська
  • пров. Одеський
  • вул. О. Бережка
  • вул. Південна
  • пров. Південний
  • вул. Північна
  • вул. Покровська
  • вул. Поштова
  • вул. Пушкінська
  • вул. Робоча
  • вул. Садова
  • вул. Сінна
  • вул. Степова
  • вул. Східна
  • вул. Торгова
  • вул. Центральна
  • вул. Шевченка
  • вул. Шкільна
  • пров. Шкільний

Після завершення ремонтних робіт газопостачання буде відновлено. Мешканців просять не намагатися самостійно вмикати газ та дотримуватись правил безпеки.

Ціни на газ у квітні

У квітні цього року вартість блакитного палива для населення буде незмінною — 7,96 грн за 1 куб. м. Йдеться про більшість споживачів (98%), які перебувають на обслуговуванні ГК "Нафтогаз України".

Решта газопостачальників має різні ціни, які коливаються від 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Нагадаємо, ми писали, яка вартість пасхи в одеських магазинах. Також повідомляли, що поліцейські Одещини оголосили в розшук малолітню Софію Голинську та її бабусю Людмилу, яка вкрала дитину та зникла. 

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