Відключення газу на Одещині — що відомо

Селище на Одещині залишиться без газу — причини
У селищі Затишшя на Одещині тимчасово припинять газопостачання через ремонт на газопроводі високого тиску. Відключення триватиме з 15 до 18 квітня. Місцевих мешканців просять бути уважними та обережними.
Про це повідомляють на сайті АТ "Одесагаз".
Де не буде газу
Відключати газ почнуть з 9:00 ранку 15 квітня. Від газопостачання будуть від'єднані всі споживачі на таких вулицях:
- вул. 8-Березня
- вул. Зелена
- вул. Вишнева
- вул. Серьогіна
- вул. Перекопська
- вул. Привокзальна
- вул. Перемоги
- пров. Будівельний
- вул. Виноградна
- пров. Вишиванковий
- вул. Віталія Палія
- вул. Володимира Бердаги
- вул. Елеваторна
- вул. Залізнична
- вул. Західна
- вул. Івана Франка
- вул. Калинова
- вул. Київська
- вул. Комарова
- вул. Корольова
- вул. Ліщенюка
- вул. Механізаторів
- вул. Миру
- вул. Михайла Бойка
- вул. Михайлівська
- пров. Молодіжний
- вул. Нова
- вул. Одеська
- пров. Одеський
- вул. О. Бережка
- вул. Південна
- пров. Південний
- вул. Північна
- вул. Покровська
- вул. Поштова
- вул. Пушкінська
- вул. Робоча
- вул. Садова
- вул. Сінна
- вул. Степова
- вул. Східна
- вул. Торгова
- вул. Центральна
- вул. Шевченка
- вул. Шкільна
- пров. Шкільний
Після завершення ремонтних робіт газопостачання буде відновлено. Мешканців просять не намагатися самостійно вмикати газ та дотримуватись правил безпеки.
Ціни на газ у квітні
У квітні цього року вартість блакитного палива для населення буде незмінною — 7,96 грн за 1 куб. м. Йдеться про більшість споживачів (98%), які перебувають на обслуговуванні ГК "Нафтогаз України".
Решта газопостачальників має різні ціни, які коливаються від 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.
Нагадаємо, ми писали, яка вартість пасхи в одеських магазинах. Також повідомляли, що поліцейські Одещини оголосили в розшук малолітню Софію Голинську та її бабусю Людмилу, яка вкрала дитину та зникла.
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