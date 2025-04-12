Отключение газа в Одесской области — что известно

Зажженная конфорка газовой плиты. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В поселке Затишье в Одесской области временно прекратят газоснабжение из-за ремонта на газопроводе высокого давления. Отключение продлится с 15 до 18 апреля. Местных жителей просят быть внимательными и осторожными.

Об этом сообщается на сайте АО "Одессагаз".

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Сообщение АО "Одессагаз". Фото: скриншот

Где не будет газа

Отключать газ начнут с 9:00 утра 15 апреля. От газоснабжения будут отключены все потребители на таких улицах:

ул. 8-Марта

ул. Зеленая

ул. Вишневая

ул. Серегина

ул. Перекопская

ул. Привокзальная

ул. Победы

переулок Строительный

ул. Виноградная

переулок. Вышиванковый

ул. Виталия Палия

ул. Владимира Бердаги

ул. Элеваторная

ул. Железнодорожная

ул. Западная

Ивана Франко

ул. Калиновая

Киевская

ул. Комарова

ул. Королева

ул. Лищенюка

ул. Механизаторов

ул. Мира

ул. Михаила Бойко

ул. Михайловская

переулок Молодежный

ул. Новая

Одесская

переулок Одесский

ул. А. Бережка

ул. Южная

переулок Южный

ул. Северная

ул. Покровская

ул. Почтовая

ул. Пушкинская

ул. Рабочая

ул. Садовая

Сенная

ул. Степная

Восточная

Торговая

Центральная

Шевченко

ул. Школьная

переулок Школьный

После завершения ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено. Жителей просят не пытаться самостоятельно включать газ и соблюдать правила безопасности.

Цены на газ в апреле

В апреле этого года стоимость голубого топлива для населения будет неизменной — 7,96 грн за 1 куб. м. Речь идет о большинстве потребителей (98%), которые находятся на обслуживании ГК "Нафтогаз Украины".

Остальные газопоставщики имеют разные цены, которые колеблются от 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Напомним, мы писали, какая стоимость пасхи в одесских магазинах. Также сообщали, что полицейские Одесской области объявили в розыск малолетнюю Софию Голинскую и ее бабушку Людмилу, которая украла ребенка и исчезла.