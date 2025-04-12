Отключение газа в Одесской области — что известно

Поселок на Одесчине останется без газа — причины
В поселке Затишье в Одесской области временно прекратят газоснабжение из-за ремонта на газопроводе высокого давления. Отключение продлится с 15 до 18 апреля. Местных жителей просят быть внимательными и осторожными.
Об этом сообщается на сайте АО "Одессагаз".
Где не будет газа
Отключать газ начнут с 9:00 утра 15 апреля. От газоснабжения будут отключены все потребители на таких улицах:
- ул. 8-Марта
- ул. Зеленая
- ул. Вишневая
- ул. Серегина
- ул. Перекопская
- ул. Привокзальная
- ул. Победы
- переулок Строительный
- ул. Виноградная
- переулок. Вышиванковый
- ул. Виталия Палия
- ул. Владимира Бердаги
- ул. Элеваторная
- ул. Железнодорожная
- ул. Западная
- Ивана Франко
- ул. Калиновая
- Киевская
- ул. Комарова
- ул. Королева
- ул. Лищенюка
- ул. Механизаторов
- ул. Мира
- ул. Михаила Бойко
- ул. Михайловская
- переулок Молодежный
- ул. Новая
- Одесская
- переулок Одесский
- ул. А. Бережка
- ул. Южная
- переулок Южный
- ул. Северная
- ул. Покровская
- ул. Почтовая
- ул. Пушкинская
- ул. Рабочая
- ул. Садовая
- Сенная
- ул. Степная
- Восточная
- Торговая
- Центральная
- Шевченко
- ул. Школьная
- переулок Школьный
После завершения ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено. Жителей просят не пытаться самостоятельно включать газ и соблюдать правила безопасности.
Цены на газ в апреле
В апреле этого года стоимость голубого топлива для населения будет неизменной — 7,96 грн за 1 куб. м. Речь идет о большинстве потребителей (98%), которые находятся на обслуживании ГК "Нафтогаз Украины".
Остальные газопоставщики имеют разные цены, которые колеблются от 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.
Напомним, мы писали, какая стоимость пасхи в одесских магазинах. Также сообщали, что полицейские Одесской области объявили в розыск малолетнюю Софию Голинскую и ее бабушку Людмилу, которая украла ребенка и исчезла.
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