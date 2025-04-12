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Поселок на Одесчине останется без газа — причины

12 апреля 2025 13:44
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение газа в Одесской области — что известно
Зажженная конфорка газовой плиты. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В поселке Затишье в Одесской области временно прекратят газоснабжение из-за ремонта на газопроводе высокого давления. Отключение продлится с 15 до 18 апреля. Местных жителей просят быть внимательными и осторожными.

Об этом сообщается на сайте АО "Одессагаз".

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Сообщение АО "Одессагаз". Фото: скриншот

Где не будет газа

Отключать газ начнут с 9:00 утра 15 апреля. От газоснабжения будут отключены все потребители на таких улицах:

  • ул. 8-Марта
  • ул. Зеленая
  • ул. Вишневая
  • ул. Серегина
  • ул. Перекопская
  • ул. Привокзальная
  • ул. Победы
  • переулок Строительный
  • ул. Виноградная
  • переулок. Вышиванковый
  • ул. Виталия Палия
  • ул. Владимира Бердаги
  • ул. Элеваторная
  • ул. Железнодорожная
  • ул. Западная
  • Ивана Франко
  • ул. Калиновая
  • Киевская
  • ул. Комарова
  • ул. Королева
  • ул. Лищенюка
  • ул. Механизаторов
  • ул. Мира
  • ул. Михаила Бойко
  • ул. Михайловская
  • переулок Молодежный
  • ул. Новая
  • Одесская
  • переулок Одесский
  • ул. А. Бережка
  • ул. Южная
  • переулок Южный
  • ул. Северная
  • ул. Покровская
  • ул. Почтовая
  • ул. Пушкинская
  • ул. Рабочая
  • ул. Садовая
  • Сенная
  • ул. Степная
  • Восточная
  • Торговая
  • Центральная
  • Шевченко
  • ул. Школьная
  • переулок Школьный

После завершения ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено. Жителей просят не пытаться самостоятельно включать газ и соблюдать правила безопасности.

Цены на газ в апреле

В апреле этого года стоимость голубого топлива для населения будет неизменной — 7,96 грн за 1 куб. м. Речь идет о большинстве потребителей (98%), которые находятся на обслуживании ГК "Нафтогаз Украины".

Остальные газопоставщики имеют разные цены, которые колеблются от 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Напомним, мы писали, какая стоимость пасхи в одесских магазинах. Также сообщали, что полицейские Одесской области объявили в розыск малолетнюю Софию Голинскую и ее бабушку Людмилу, которая украла ребенка и исчезла.

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