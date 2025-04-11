Скільки коштують Паски в Одесі - ціни

Паски в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Вже у наступну неділю, 20 квітня, одесити відмічатимуть Великдень, а напредодні цього свята у супермаркетах з'являються пасхи на будь-який смак. До речі, на полицях у 2025 році з'явився незвичайний варіант цього смаколику, що являє собою лише верхівку від блюда.

Новини.LIVE дізнавалися які ціни сьогдні на паски в супермаркетах міста.

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Які ціни

В Одеських супермаркетах вже з'явилися пасхи до Великодня. Ціни на нихваріюються від34 до 679 гривень.

Великодній кекс. Фото: Новини.LIVE

Паски на полиці. Фото: Новини.LIVE

Пасха Mandorlata цього року коштують 579 гривень. Вона незвичної форми та з цілим мигдалем. Поступається їй Panettone, ціни на які варіюються від 273 до 499 гривень. Кекси Коломба коштують від 409 до 679 гривень. Можна знайти на полицях магазинів і варіанти за 129 гривень. Найдешевша ціна сьогодні в Одесі — 34,99 грн.

Паска Mandorlata. Фото: Новини.LIVE

Пасхальний кекс. Фото: Новини.LIVE

Для гурманів наявні в асортименті й паски з різноманітними вкусовими додатками, як апельсин чи шоколад.

Різні вкуси. Фото: Новини.LIVE

Новинка на полицях

У 2025 році на полицях одеських магазинів з'явився смаколик, про який мабуть, усі мріяли в дитинстві — "Верхівка Пасхи". Коштує такий кекс 49,99 гривень.

Верхівка Паски. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одесити вчора святкували. А також про підвищення цін на табак.