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В одесских магазинах появились куличи — их стоимость в этом году

11 апреля 2025 18:14
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Сколько стоят Пасхи в Одессе - цены
Куличи в супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Уже в следующее воскресенье, 20 апреля, одесситы будут отмечать Пасху, а накануне этого праздника в супермаркетах появляются куличи на любой вкус. Кстати, на полках в 2025 году появился необычный вариант этого лакомства, что представляет собой лишь верхушку от блюда.

Новини.LIVE узнавали какие цены сегодня на куличи в супермаркетах города.

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Какие цены

В Одесских супермаркетах уже появились куличи к Пасхе. Цены на них варьируются от 34 до 679 гривен.

Скільки коштують пасхи в Одесі сьогодні - фото 1
Пасхальный кекс к Пасхе. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштують пасхи в Одесі сьогодні - фото 2
Пасхальные куличи на полке. Фото: Новини.LIVE

Паска Mandorlata в этом году стоят 579 гривен. Она необычной формы и с целым миндалем. Уступает ей Panettone, цены на которые варьируются от 273 до 499 гривен. Кексы Коломба стоят от 409 до 679 гривен. Можно найти на полках магазинов и варианты за 129 гривен. Самая дешевая цена сегодня в Одессе — 34,99 грн.

Скільки коштують пасхи в Одесі сьогодні - фото 3
Пасха Mandorlata Фото: Новини.LIVE
Скільки коштують пасхи в Одесі сьогодні - фото 4
Пасхальный кекс Фото: Новини.LIVE

Для гурманов имеются в ассортименте и паски с различными вкусовыми добавками, как апельсин или шоколад.

На любой вкус — сколько стоят паски в Одессе - фото 5
Различные вкусы Фото: Новини.LIVE

Новинка на полках

В 2025 году на полках одесских магазинов появилось лакомство, о котором наверное, все мечтали в детстве — "Верхушка Паски". Стоит такой кекс 49,99 гривен.

Скільки коштують пасхи в Одесі сьогодні - фото 5
Верхушка Пасхи. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, как одесситы вчера праздновали. А также о повышении цен на табак.

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