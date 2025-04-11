Сколько стоят Пасхи в Одессе - цены

В одесских магазинах появились куличи — их стоимость в этом году
Уже в следующее воскресенье, 20 апреля, одесситы будут отмечать Пасху, а накануне этого праздника в супермаркетах появляются куличи на любой вкус. Кстати, на полках в 2025 году появился необычный вариант этого лакомства, что представляет собой лишь верхушку от блюда.
Новини.LIVE узнавали какие цены сегодня на куличи в супермаркетах города.
Какие цены
В Одесских супермаркетах уже появились куличи к Пасхе. Цены на них варьируются от 34 до 679 гривен.
Паска Mandorlata в этом году стоят 579 гривен. Она необычной формы и с целым миндалем. Уступает ей Panettone, цены на которые варьируются от 273 до 499 гривен. Кексы Коломба стоят от 409 до 679 гривен. Можно найти на полках магазинов и варианты за 129 гривен. Самая дешевая цена сегодня в Одессе — 34,99 грн.
Для гурманов имеются в ассортименте и паски с различными вкусовыми добавками, как апельсин или шоколад.
Новинка на полках
В 2025 году на полках одесских магазинов появилось лакомство, о котором наверное, все мечтали в детстве — "Верхушка Паски". Стоит такой кекс 49,99 гривен.
Напомним, недавно мы писали о том, как одесситы вчера праздновали. А также о повышении цен на табак.
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