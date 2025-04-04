В Украине подорожали сигареты - как реагируют одесситы на цены

Люди на улицах города. Фото: Новини.LIVE

Президент подписал закон, согласно которому акцизный налог на сигареты, табак и его заменители постепенно будут повышать до 2028 года. Таким образом, Украина приближается к европейским стандартам, и уже очень скоро самая дешевая пачка сигарет будет стоить 120 грн. Но заставит ли это людей бросить курить?

Журналисты Новини.LIVE решили поинтересоваться у одесситов, что они думают по этому поводу.

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Подорожание сигарет

Некоторые граждане поддерживают повышение цен. Они отмечают, что доступность сигарет является одной из главных причин распространенности курения. Высокая стоимость может стать тем барьером, который заставит многих пересмотреть свои привычки.

"Да, на самом деле я поддерживаю такие действия, потому что курение вредно. Сейчас я вижу по городу, что очень много людей курят сигареты. И есть такая возможность, это очень просто пойти купить сигарету и выкурить ее. Когда оно будет стоить дороже, наша нация будет здоровее. Поэтому я вполне за", — говорит Ольга.

Одесситка Ольга о подорожании сигарет. Фото: Новини.LIVE

Для кого-то рост цен является вполне закономерным явлением, которое соответствует европейскому вектору развития страны. Они считают, что высокие цены на табак — это одна из норм цивилизованного мира.

"Ну знаете, цены растут на все. Так что я отношусь нормально. Мы хотим Евросоюз, и в Евросоюзе все цены дорогие. То есть правильно уже поднимать цены на табак", — рассказал Сергей.

Местный житель Сергей о повышении цен. Фото: Новини.LIVE

Курить будут всегда

Однако не все разделяют такой оптимистичный взгляд. Есть люди, которые уверены, что рост цен не изменит ситуацию, поскольку курильщики все равно продолжат покупать сигареты, независимо от стоимости.

"Вы знаете, я скажу так, цены на маршрутки растут, а ими все равно все пользуются. И мне кажется, с сигаретами будет так же. То есть те, кто курит, они не бросят. Все равно будут покупать сигареты по любой цене, сколько бы они не стоили ", — отметила Анастасия.

Одесситка Анастасия о курильщиках. Фото: Новини.LIVE

Одессит Артем также поддержал это мнение. Отметил, что сам не курит, однако убежден, что для заядлых курильщиков цена не станет определяющим фактором.

"Отлично, не курим. Когда цены были 5 гривен, они покупали. И 150 будут их покупать. Это как наркоманы", — говорит Артем.

Местный житель Артем о ценах на сигареты. Фото: Новини.LIVE

Не откажутся от сигарет

Но есть и те, кого эти изменения не остановят, даже если цены на табачные изделия достигнут рекордных отметок. Они убеждены, что курение — это не просто привычка, а часть их жизни, от которой они не собираются отказываться.

"Мои сигареты стоят 130 гривен. И я буду курить до последнего. Вот пока я могу, пока у меня есть рот, я буду курить", — отметила Дарья.

Одесситка Дарья о курении. Фото: Новини.LIVE

Рост цен на табак в Украине вызывает противоречивые реакции. Одни верят, что это поможет уменьшить количество курильщиков и улучшить здоровье населения, другие же наоборот уверены, что это не изменит ситуацию. Впрочем, подобные меры уже неоднократно внедрялись в разных странах, и опыт показывает, что постепенное повышение стоимости табачных изделий действительно способствует сокращению количества курильщиков. Сработает ли это в Украине — покажет только время.

Ранее мы писали, как изменились цены на одесском "Привозе" в апреле. А также о том, как изменятся цены в Украине.