В Україні подорожчали сигарети — як реагують одесити на ціни

Люди на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

Президент підписав закон, згідно з яким акцизний податок на сигарети, тютюн і його замінники поступово підвищуватимуть до 2028 року. Таким чином, Україна наближається до європейських стандартів, і вже дуже скоро найдешевша пачка цигарок буде коштувати 120 грн. Але чи змусить це людей кинути курити?

Журналісти Новини.LIVE вирішили поцікавитися в одеситів, що вони думають з цього приводу.

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Подорожчання сигарет

Деякі громадяни підтримують підвищення цін. Вони наголошують, що доступність цигарок є однією з головних причин поширеності куріння. Висока вартість може стати тим бар’єром, який змусить багатьох переглянути свої звички.

"Так, насправді я підтримую такі дії, тому що куріння шкідливе. Зараз я бачу по місту, що дуже багато людей палять цигарки. І є така змога, це дуже просто, піти купити цю цигарку і викурити її. Коли воно буде коштувати дорожче, наша нація буде здоровіша. Тому я цілком за", — каже Ольга.

Одеситка Ольга про подорожчання сигарет. Фото: Новини.LIVE

Для когось зростання цін є цілком закономірним явищем, яке відповідає європейському вектору розвитку країни. Вони вважають, що високі ціни на тютюн — це одна з норм цивілізованого світу.

"Ну знаєте, ціни ростуть на все. Так що я ставлюсь нормально. Ми хочемо Євросоюз, і в Євросоюзі всі ціни дорогі. Тобто правильно піднімати ціни на тютюн", — розповів Сергій.

Місцевий житель Сергій про підвищення цін. Фото: Новини.LIVE

Курити будуть завжди

Проте не всі розділяють такий оптимістичний погляд. Є люди, які впевнені, що зростання цін не змінить ситуацію, оскільки курці все одно продовжать купувати цигарки, незалежно від вартості.

"Ви знаєте, я скажу так, ціни на маршрутки ростуть, а ними все одно всі користуються. І мені здається, з сигаретами буде так само. Тобто ті, хто палить, не кинуть палити. Вони все одно будуть купувати цигарки за будь-яку ціну, скільки б вони не коштували", — зауважила Анастасія.

Одеситка Анастасія про курців. Фото: Новини.LIVE

Одесит Артем також підтримав цю думку. Зазначив, що сам не палить, проте переконаний, що для завзятих курців ціна не стане визначальним фактором.

"Чудово, не куримо. Коли ціни були 5 гривень, вони купували. І 150 вони будуть їх купувати. Це як наркомани", — каже Артем.

Місцевий житель Артем про ціни на сигарети. Фото: Новини.LIVE

Не відмовляться від цигарок

Але є і ті, кого ці зміни не зупинять, навіть якщо ціни на тютюнові вироби сягнуть рекордних позначок. Вони переконані, що куріння — це не просто звичка, а частина їхнього життя, від якої вони не збираються відмовлятися.

"Мої цигарки коштують 130 гривень. І я буду палити до останнього. Ось поки я можу, поки в мене є рот, я буду палити", — зауважила Дар'я.

Одеситка Дар'я про куріння. Фото: Новини.LIVE

Зростання цін на тютюн в Україні викликає суперечливі реакції. Одні вірять, що це допоможе зменшити кількість курців і покращити здоров’я населення, інші ж навпаки впевнені, що це не змінить ситуацію. Втім, подібні заходи вже неодноразово впроваджувалися в різних країнах, і досвід показує, що поступове підвищення вартості тютюнових виробів дійсно сприяє скороченню кількості курців. Чи спрацює це в Україні — покаже лише час.

Раніше ми писали, як змінились ціни на одеському "Привозі" в квітні. А також про те, як зміняться ціни в Україні.