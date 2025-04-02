Ціни на товари на Привозі квітень 2025 - як змінилась вартість продуктів в Одесі

Одеський ринок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Одеський "Привоз" — не просто ринок, а справжня гастрономічна скарбниця, де кожен покупець знайде товар до смаку та гаманця. Щодня тут кипить життя, а продавці не лише пропонують свіжі продукти, а й охоче діляться своїми спостереженнями щодо змін у ціновій політиці.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на один із найстаріших ринків Одеси, щоб дізнатися найсвіжіші ціни на харчові продукти.

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Овочі на Привозі

З початком весни на прилавках стає все більше свіжих овочів та фруктів. Ціни порівняно з зимовим періодом дещо змінилися. Як розповідають продавці, деякі товари подешевшали, а деякі, навпаки, зросли в ціні.

"У нас продукти домашні, капуста домашня, огірки, помідор ось цей звичайний домашній. Огірки з Рівного, помідор з Умані, капуста з Ізмаїлу, Одеська область. Минулого місяця огірки були по 200 грн, зараз 110 грн, капуста була 120-115 грн, а зараз 75 грн. Трішки ось цей перець піднявся, красний, був раніше 150-160 грн, зараз 200 грн", — каже продавець Саміл.

Овочеві ряди базару. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Картопля — 40-45 грн/кг

40-45 грн/кг Морква — 40-45 грн/кг

40-45 грн/кг Буряк — 40-45 грн/кг

40-45 грн/кг Цибуля — 30 грн/кг

30 грн/кг Капуста молода — 75 грн/кг

75 грн/кг Кабачки — 120 грн/кг

120 грн/кг Огірки — від 110 грн/кг

від 110 грн/кг Помідори — від 120 до 150 грн/кг

від 120 до 150 грн/кг Перець червоний — 200 грн/кг

Картопля на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Фрукти на Привозі

Що стосується фруктів, то вибір поки невеликий — яблука та груші залишаються в тій же ціновій категорії. Натомість апельсини подешевшали, оскільки сезон добігає кінця і продавці вже розпродають залишки. А ось перша полуниця вже з’явилася та радує око покупців на прилавках, проте її ціна поки що доволі висока.

"А ось полуниця імпортна, зараз по 250 гривень за кілограм. Коли з'явиться наша місцева ягода, ціни, звичайно, впадуть", — зауважив продавець Саміл.

Вартість фруктів та цитрусових

Апельсини — 70 грн/кг

Лимон — 120 грн/кг

Мандарини — 75 грн/кг

Яблука — 20-60 грн/кг залежно від сорту

Груші — 100 грн/кг

Айва — 120 грн/кг

Гранат — 150 грн/кг

Банани — 70 грн/кг

Виноград — від 250 до 300 грн/кг

Полуниця — 250 грн/кг

Асортимент цитрусових на прилавку. Фото: Новини.LIVE

М’ясо та сало

Продавці м'ясних рядів кажуть, що з приходом весни помітна зміна в купівельних звичках покупців. Якщо взимку люди більше купували м’ясо для бульйонів чи супу, то зараз, навпаки, на перший план виходить продукція для шашлику.

"Ну, ось, допустимо, дивіться, у зимовий час — це ребра, бо всі ми їмо борщі, супи. Зараз уже більше йде шия, такий більш шашличний варіант. Можливо, запрацюють літні ресторани, кафе, то йдуть биток, челогач ось такий", — каже продавчиня Мая.

Продавчиня Мая про попит на свинину. Фото: Новини.LIVE

Ціни на м'ясо намагаються притримувати, але вони все одно потроху зростають. Як наслідок, покупці беруть менше, але продавці намагаються зі свого боку не ображати. Зізнаються, хоч і зросла вартість на 20-30 грн, але завжди віддають із походом, а часом поступаються, на скільки можуть.

Вартість свинини

Задня частина — 185 грн/кг

185 грн/кг Грудина — від 180 до 190 грн/кг

від 180 до 190 грн/кг Ребра — 200 грн/кг

200 грн/кг Лопатка — 160 грн/кг

160 грн/кг Шия — 230 грн/кг

230 грн/кг Биток — 220 грн/кг

220 грн/кг Сало — від 120 до 150 грн/кг

від 120 до 150 грн/кг Підчеревина — від 140 до 160 грн/кг

від 140 до 160 грн/кг М'ясо — 170-220 грн/кг

Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Цінова політика на м'ясо у кожного продавця своя, проте є й ті, хто намагається встановити "золоту середину". Як кажуть в Одесі — "ні вашим ні нашим".

"У нас ринок великий, і хтось торгує 280-290, я торгую 270. Я вибрала нейтральну ціну. Будемо так говорити, уступаю одразу. Не просять "уступайте". Я одразу — 270 плюс ваги. Уступаю і на вагах, і так", — розповіла продавчиня Яна.

Ряди з яловичиною на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Вартість яловичини

Антрекот — 230 грн/кг

230 грн/кг Задня частина — 250-280 грн/кг

250-280 грн/кг Грудина — 160 грн/кг

160 грн/кг Ребра — 160 грн/кг

160 грн/кг Лопатка — 270 грн/кг

270 грн/кг Шия — 220 грн/кг

220 грн/кг Кострець — 270 грн/кг

Асортимент яловичини. Фото: Новини.LIVE

Риба на Привозі

На рибному ряду завжди можна знайти щось особливе — зараз, наприклад, саме сезон дунайки, тому продавці особливо рекомендують цю позицію. А "Привоз" був би не "Привозом" без місцевого колориту та щирих порад продавців. Тут не просто продають продукти, а створюють атмосферу справжнього одеського базару, де все покажуть та розкажуть, особливо, як правильно їсти дунайку.

"Приходите додому, берете ніж правою рукою, нарізаєте шматочками. Купили пару огірків, пару редисок. Зелені поклали і дунаєчку, чорний хлібчик. Смачно! Ну і, звісно, ​​під сто грамів самогону. Це найчистіший продукт", — розповіла продавчиня Надія.

Рибні ряди базару "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Вартість риби

Дунайка — 100-150 грн/шт.

100-150 грн/шт. Кілька Балтійська — 120 грн/кг

120 грн/кг Хамса — 200 грн/шт.

200 грн/шт. Матіас — 50-60 грн/шт.

50-60 грн/шт. Скумбрія — 220 грн/кг

220 грн/кг Оселедець — 90 грн/шт.

90 грн/шт. Оселедець "Коні" — 100 грн/шт.

Дунайка на рибному прилавку. Фото: Новини.LIVE

Смаколики від Світулі

Якщо ви прийдете на "Привоз" та не зайдете до місцевої зірки, базар не буде зарахований. Королева "Привозу" — Світлана Базаренко, яка спеціалізується на різновидах рибних смаколиків. За словами жінки, ціни на делікатеси залишаються майже незмінними.

"Ціни які були, такі ніби і є. Ікра 700-800 гривень за 100 грамів, ціна не змінилася. Ну, на майбутнє, я думаю, на Пасху, вона через те, що свято, підскакує. У нас ціна на місці", — каже королева "Привозу" Світлана Базаренко.

Королева "Привозу" продавчиня Світлана Базаренко. Фото: Новини.LIVE

Ікра горбуші сьогодні — 700 грн за 100 грамів

700 грн за 100 грамів Ікра кети — 800 грн за 100 грамів

800 грн за 100 грамів Малосолена риба — 900 грн/кг

900 грн/кг Рибні рулетки — від 1200 до 1500 грн/кг

від 1200 до 1500 грн/кг Ковбасні вироби — від 650 до 750 грн/кг

Асортимент червоної ікри. Фото: Новини.LIVE

"Привоз" залишається серцем Одеси. Тут можна не лише купити найсвіжіші продукти, а й поспілкуватися та навіть отримати кулінарні поради від досвідчених продавців. Ринок живе своїм життям, і кожен його день — це окрема історія, сповнена колориту й одеського шарму.

Раніше ми писали, про те, як зміняться ціни після Великодня А також про те, на яких продуктах вийде багато заощадити.