Цены на товары на Привозе апрель 2025 - как изменилась стоимость продуктов в Одессе

Одесский рынок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Одесский "Привоз" — не просто рынок, а настоящая гастрономическая сокровищница, где каждый покупатель найдет товар по вкусу и кошельку. Ежедневно здесь кипит жизнь, а продавцы не только предлагают свежие продукты, но и охотно делятся своими наблюдениями относительно изменений в ценовой политике.

Журналисты Новини.LIVE отправились на один из старейших рынков Одессы, чтобы узнать самые свежие цены на продукты питания.

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Овощи на Привозе

С началом весны на прилавках становится все больше свежих овощей и фруктов. Цены по сравнению с зимним периодом несколько изменились. Как рассказывают продавцы, некоторые товары подешевели, а некоторые, наоборот, выросли в цене.

"У нас продукты домашние, капуста домашняя, огурцы, помидор вот этот обычный домашний. Огурцы из Ровно, помидор из Умани, капуста из Измаила, Одесская область. В прошлом месяце огурцы были по 200 грн, сейчас 110 грн, капуста была 120-115 грн, а сейчас 75 грн. Немножко вот этот перец поднялся, красный перец, был раньше 150-160 грн, сейчас 200 грн", — говорит продавец Самил.

Овощные ряды базара. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель — 40-45 грн/кг

грн/кг Морковь — 40-45 грн/кг

грн/кг Свекла — 40-45 грн/кг

грн/кг Лук — 30 грн/кг

грн/кг Капуста молодая — 75 грн/кг

грн/кг Кабачки — 120 грн/кг

грн/кг Огурцы — от 110 грн/кг

110 грн/кг Помидоры — 120-150 грн/кг

120-150 грн/кг Перец красный — 200 грн/кг

Картофель на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Фрукты на Привозе

Что касается фруктов, то выбор пока небольшой — яблоки и груши остаются в той же ценовой категории. Зато апельсины подешевели, поскольку сезон подходит к концу и продавцы уже распродают остатки. А вот первая клубника уже появилась и радует глаз покупателей на прилавках, однако ее цена пока довольно высокая.

"А вот клубника импортная, сейчас по 250 гривен за килограмм. Когда появится наша местная ягода, цены, конечно, упадут", — отметил продавец Самил.

Стоимость фруктов и цитрусовых

Апельсины — 70 грн/кг

Лимон — 120 грн/кг

Мандарины — 75 грн/кг

Яблоки — 20-60 грн/кг в зависимости от сорта

Груши — 100 грн/кг

Айва — 120 грн/кг

Гранат — 150 грн/кг

Бананы — 70 грн/кг

Виноград — от 250 до 300 грн/кг

Клубника — 250 грн/кг

Ассортимент цитрусовых на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мясо и сало

Продавцы мясных рядов говорят, что с приходом весны заметно изменение в покупательских привычках. Если зимой люди больше покупали мясо для бульонов или супа, то сейчас, наоборот, на первый план выходит продукция для шашлыка.

"Ну, вот, допустим, смотрите, в зимнее время — это ребра, все мы едим борщи, супы. Сейчас уже больше идет шея, такой более шашлычный вариант. Возможно, заработают летние рестораны, кафе, пойдет шея, биток, челогач вот такой", — говорит продавщица Майя.

Продавщица Майя о спросе на свинину. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо пытаются придерживать, но они все равно понемногу растут. Как следствие, покупатели берут меньше, но продавцы стараются со своей стороны не обижать. Признаются, хоть и выросла стоимость на 20-30 грн, но всегда отдают с походом, а порой уступают, на сколько могут.

Стоимость свинины

Задняя часть — 185 грн/кг

грн/кг Грудина — от 180 до 190 грн/кг

180 до 190 грн/кг Ребра — 200 грн/кг

грн/кг Лопатка — 160 грн/кг

грн/кг Шея — 230 грн/кг

грн/кг Биток — 220 грн/кг

грн/кг Сало — от 120 до 150 грн/кг

120 до 150 грн/кг Подчеревина — от 140 до 160 грн/кг

140 до 160 грн/кг Мясо — 170-220 грн/кг

Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Ценовая политика на мясо у каждого продавца своя, однако есть и те, кто пытается установить "золотую середину". Как говорят в Одессе — "ни вашим ни нашим".

"У нас рынок большой, и кто-то торгует 280-290, я торгую 270. Я выбрала нейтральную цену. Будем так говорить, что уже поступаю сразу. Не просят "уступайте". Я сразу — 270 плюс весы. Уступаю и на весах, и так", — рассказала продавщица Яна.

Ряды с говядиной на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Стоимость говядины

Антрекот — 230 грн/кг

грн/кг Задняя часть — 250-280 грн/кг

грн/кг Грудина — 160 грн/кг

грн/кг Ребра — 160 грн/кг

грн/кг Лопатка — 270 грн/кг

грн/кг Шея — 220 грн/кг

грн/кг Кострец — 270 грн/кг

Ассортимент говядины. Фото: Новини.LIVE

Рыба на Привозе

На рыбном ряду всегда можно найти что-то особенное — сейчас , например, сезон дунайки, поэтому продавцы особенно рекомендуют эту позицию. А "Привоз" был бы не "Привозом" без местного колорита и искренних советов продавцов. Здесь не просто продают продукты, а создают атмосферу настоящего одесского базара, где все покажут и расскажут, особенно как правильно есть дунайку.

"Приходите домой, берете нож правой рукой, нарезаете кусочками. Купили пару огурцов, пару редисок. Зелень положили и дунаечку, черный хлебчик. Вкусно! Ну и конечно, под сто граммов самогона. Это самый чистый продукт", — рассказала продавщица Надежда.

Рыбные ряды базара "Привоз" Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

Дунайка — от 100 до 150 грн шт.

100 до 150 грн шт. Килька Балтийская — 120 грн/кг

грн/кг Хамса -— 200 грн/шт.

грн/шт. Матиас — от 50 до 60 грн/шт.

50 до 60 грн/шт. Скумбрия — 220 грн/кг

грн/кг Сельдь — 90 грн/шт

90 грн/шт Сельдь "Лошади " — 100 грн/шт.

Дунайка на рыбном прилавке. Фото: Новини.LIVE

Вкусности от Свитули

Если вы придете на "Привоз" и не зайдете к местной звезде, базар не будет засчитан. Королева "Привоза" — Светлана Базаренко, которая специализируется на разновидностях рыбных вкусностей. По словам женщины, цены на деликатесы остаются почти неизменными.

"Цены какие были, такие и есть. Икра 700-800 гривен за 100 граммов, цена не изменилась, пока она такая на данный момент и есть. Ну, на будущее, думаю, что на Пасху, потому что там праздник, она подскакивает. У нас цена на месте", — говорит королева "Привоза" Светлана Базаренко.

Королева "Привоза" продавщица Светлана Базаренко. Фото: Новини.LIVE

Икра горбуши сегодня — 700 грн за 100 граммов

грн за 100 граммов Икра кеты — 800 грн за 100 граммов

грн за 100 граммов Малосоленая рыба — 900 грн/кг

грн/кг Рыбные рулетки — от 1200 до 1500 грн/кг

1200 до 1500 грн/кг Колбасные изделия — от 650 до 750 грн/кг

Ассортимент красной икры. Фото: Новини.LIVE

"Привоз" остается сердцем Одессы. Здесь можно не только купить свежие продукты, но и пообщаться и даже получить кулинарные советы от опытных продавцов. Рынок живет своей жизнью, и каждый его день — это отдельная история, полная колорита и одесского шарма.

Ранее мы писали, о том как изменятся цены после Пасхи. А также, о том на каких продуктах получится много сэкономить.