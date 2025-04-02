Цены на товары на Привозе апрель 2025 - как изменилась стоимость продуктов в Одессе

Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют
Одесский "Привоз" — не просто рынок, а настоящая гастрономическая сокровищница, где каждый покупатель найдет товар по вкусу и кошельку. Ежедневно здесь кипит жизнь, а продавцы не только предлагают свежие продукты, но и охотно делятся своими наблюдениями относительно изменений в ценовой политике.
Журналисты Новини.LIVE отправились на один из старейших рынков Одессы, чтобы узнать самые свежие цены на продукты питания.
Овощи на Привозе
С началом весны на прилавках становится все больше свежих овощей и фруктов. Цены по сравнению с зимним периодом несколько изменились. Как рассказывают продавцы, некоторые товары подешевели, а некоторые, наоборот, выросли в цене.
"У нас продукты домашние, капуста домашняя, огурцы, помидор вот этот обычный домашний. Огурцы из Ровно, помидор из Умани, капуста из Измаила, Одесская область. В прошлом месяце огурцы были по 200 грн, сейчас 110 грн, капуста была 120-115 грн, а сейчас 75 грн. Немножко вот этот перец поднялся, красный перец, был раньше 150-160 грн, сейчас 200 грн", — говорит продавец Самил.
Стоимость овощей
- Картофель — 40-45 грн/кг
- Морковь — 40-45 грн/кг
- Свекла — 40-45 грн/кг
- Лук — 30 грн/кг
- Капуста молодая — 75 грн/кг
- Кабачки — 120 грн/кг
- Огурцы — от 110 грн/кг
- Помидоры — 120-150 грн/кг
- Перец красный — 200 грн/кг
Фрукты на Привозе
Что касается фруктов, то выбор пока небольшой — яблоки и груши остаются в той же ценовой категории. Зато апельсины подешевели, поскольку сезон подходит к концу и продавцы уже распродают остатки. А вот первая клубника уже появилась и радует глаз покупателей на прилавках, однако ее цена пока довольно высокая.
"А вот клубника импортная, сейчас по 250 гривен за килограмм. Когда появится наша местная ягода, цены, конечно, упадут", — отметил продавец Самил.
Стоимость фруктов и цитрусовых
- Апельсины — 70 грн/кг
- Лимон — 120 грн/кг
- Мандарины — 75 грн/кг
- Яблоки — 20-60 грн/кг в зависимости от сорта
- Груши — 100 грн/кг
- Айва — 120 грн/кг
- Гранат — 150 грн/кг
- Бананы — 70 грн/кг
- Виноград — от 250 до 300 грн/кг
- Клубника — 250 грн/кг
Мясо и сало
Продавцы мясных рядов говорят, что с приходом весны заметно изменение в покупательских привычках. Если зимой люди больше покупали мясо для бульонов или супа, то сейчас, наоборот, на первый план выходит продукция для шашлыка.
"Ну, вот, допустим, смотрите, в зимнее время — это ребра, все мы едим борщи, супы. Сейчас уже больше идет шея, такой более шашлычный вариант. Возможно, заработают летние рестораны, кафе, пойдет шея, биток, челогач вот такой", — говорит продавщица Майя.
Цены на мясо пытаются придерживать, но они все равно понемногу растут. Как следствие, покупатели берут меньше, но продавцы стараются со своей стороны не обижать. Признаются, хоть и выросла стоимость на 20-30 грн, но всегда отдают с походом, а порой уступают, на сколько могут.
Стоимость свинины
- Задняя часть — 185 грн/кг
- Грудина — от 180 до 190 грн/кг
- Ребра — 200 грн/кг
- Лопатка — 160 грн/кг
- Шея — 230 грн/кг
- Биток — 220 грн/кг
- Сало — от 120 до 150 грн/кг
- Подчеревина — от 140 до 160 грн/кг
- Мясо — 170-220 грн/кг
Ценовая политика на мясо у каждого продавца своя, однако есть и те, кто пытается установить "золотую середину". Как говорят в Одессе — "ни вашим ни нашим".
"У нас рынок большой, и кто-то торгует 280-290, я торгую 270. Я выбрала нейтральную цену. Будем так говорить, что уже поступаю сразу. Не просят "уступайте". Я сразу — 270 плюс весы. Уступаю и на весах, и так", — рассказала продавщица Яна.
Стоимость говядины
- Антрекот — 230 грн/кг
- Задняя часть — 250-280 грн/кг
- Грудина — 160 грн/кг
- Ребра — 160 грн/кг
- Лопатка — 270 грн/кг
- Шея — 220 грн/кг
- Кострец — 270 грн/кг
Рыба на Привозе
На рыбном ряду всегда можно найти что-то особенное — сейчас , например, сезон дунайки, поэтому продавцы особенно рекомендуют эту позицию. А "Привоз" был бы не "Привозом" без местного колорита и искренних советов продавцов. Здесь не просто продают продукты, а создают атмосферу настоящего одесского базара, где все покажут и расскажут, особенно как правильно есть дунайку.
"Приходите домой, берете нож правой рукой, нарезаете кусочками. Купили пару огурцов, пару редисок. Зелень положили и дунаечку, черный хлебчик. Вкусно! Ну и конечно, под сто граммов самогона. Это самый чистый продукт", — рассказала продавщица Надежда.
Стоимость рыбы
- Дунайка — от 100 до 150 грн шт.
- Килька Балтийская — 120 грн/кг
- Хамса -— 200 грн/шт.
- Матиас — от 50 до 60 грн/шт.
- Скумбрия — 220 грн/кг
- Сельдь — 90 грн/шт
- Сельдь "Лошади" —100 грн/шт.
Вкусности от Свитули
Если вы придете на "Привоз" и не зайдете к местной звезде, базар не будет засчитан. Королева "Привоза" — Светлана Базаренко, которая специализируется на разновидностях рыбных вкусностей. По словам женщины, цены на деликатесы остаются почти неизменными.
"Цены какие были, такие и есть. Икра 700-800 гривен за 100 граммов, цена не изменилась, пока она такая на данный момент и есть. Ну, на будущее, думаю, что на Пасху, потому что там праздник, она подскакивает. У нас цена на месте", — говорит королева "Привоза" Светлана Базаренко.
- Икра горбуши сегодня — 700 грн за 100 граммов
- Икра кеты — 800 грн за 100 граммов
- Малосоленая рыба — 900 грн/кг
- Рыбные рулетки — от 1200 до 1500 грн/кг
- Колбасные изделия — от 650 до 750 грн/кг
"Привоз" остается сердцем Одессы. Здесь можно не только купить свежие продукты, но и пообщаться и даже получить кулинарные советы от опытных продавцов. Рынок живет своей жизнью, и каждый его день — это отдельная история, полная колорита и одесского шарма.
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