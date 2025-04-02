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Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

2 апреля 2025 22:33
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор
Цены на товары на Привозе апрель 2025 - как изменилась стоимость продуктов в Одессе
Одесский рынок "Привоз". Фото: Новини.LIVE
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор

Одесский "Привоз" не просто рынок, а настоящая гастрономическая сокровищница, где каждый покупатель найдет товар по вкусу и кошельку. Ежедневно здесь кипит жизнь, а продавцы не только предлагают свежие продукты, но и охотно делятся своими наблюдениями относительно изменений в ценовой политике.

Журналисты Новини.LIVE отправились на один из старейших рынков Одессы, чтобы узнать самые свежие цены на продукты питания.

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Овощи на Привозе

С началом весны на прилавках становится все больше свежих овощей и фруктов. Цены по сравнению с зимним периодом несколько изменились. Как рассказывают продавцы, некоторые товары подешевели, а некоторые, наоборот, выросли в цене.

"У нас продукты домашние, капуста домашняя, огурцы, помидор вот этот обычный домашний. Огурцы из Ровно, помидор из Умани, капуста из Измаила, Одесская область. В прошлом месяце огурцы были по 200 грн, сейчас 110 грн, капуста была 120-115 грн, а сейчас 75 грн. Немножко вот этот перец поднялся, красный перец, был раньше 150-160 грн, сейчас 200 грн", говорит продавец Самил.

Одеський ринок Привоз
Овощные ряды базара. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Картофель — 40-45 грн/кг
  • Морковь — 40-45 грн/кг
  • Свекла — 40-45 грн/кг
  • Лук — 30 грн/кг
  • Капуста молодая — 75 грн/кг
  • Кабачки — 120 грн/кг
  • Огурцы — от 110 грн/кг
  • Помидоры  120-150 грн/кг
  • Перец красный — 200 грн/кг
Прилавок з овочами
Картофель на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Фрукты на Привозе

Что касается фруктов, то выбор пока небольшой яблоки и груши остаются в той же ценовой категории. Зато апельсины подешевели, поскольку сезон подходит к концу и продавцы уже распродают остатки. А вот первая клубника уже появилась и радует глаз покупателей на прилавках, однако ее цена пока довольно высокая.

"А вот клубника импортная, сейчас по 250 гривен за килограмм. Когда появится наша местная ягода, цены, конечно, упадут",  отметил продавец Самил.

Стоимость фруктов и цитрусовых

  • Апельсины — 70 грн/кг
  • Лимон — 120 грн/кг
  • Мандарины — 75 грн/кг
  • Яблоки — 20-60 грн/кг в зависимости от сорта
  • Груши — 100 грн/кг
  • Айва — 120 грн/кг
  • Гранат — 150 грн/кг
  • Бананы — 70 грн/кг
  • Виноград — от 250 до 300 грн/кг
  • Клубника — 250 грн/кг
Прилавок з фруктами
Ассортимент цитрусовых на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мясо и сало

Продавцы мясных рядов говорят, что с приходом весны заметно изменение в покупательских привычках. Если зимой люди больше покупали мясо для бульонов или супа, то сейчас, наоборот, на первый план выходит продукция для шашлыка.

"Ну, вот, допустим, смотрите, в зимнее время  это ребра, все мы едим борщи, супы. Сейчас уже больше идет шея, такой более шашлычный вариант. Возможно, заработают летние рестораны, кафе, пойдет шея, биток, челогач вот такой", говорит продавщица Майя.

Продавчиня Мая
Продавщица Майя о спросе на свинину. Фото: Новини.LIVE

Цены на мясо пытаются придерживать, но они все равно понемногу растут. Как следствие, покупатели берут меньше, но продавцы стараются со своей стороны не обижать. Признаются, хоть и выросла стоимость на 20-30 грн, но всегда отдают с походом, а порой уступают, на сколько могут.

Стоимость свинины

  • Задняя часть — 185 грн/кг
  • Грудина — от 180 до 190 грн/кг
  • Ребра — 200 грн/кг
  • Лопатка — 160 грн/кг
  • Шея — 230 грн/кг
  • Биток — 220 грн/кг
  • Сало — от 120 до 150 грн/кг
  • Подчеревина — от 140 до 160 грн/кг
  • Мясо — 170-220 грн/кг
ПРилавок зі свининою
Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Ценовая политика на мясо у каждого продавца своя, однако есть и те, кто пытается установить "золотую середину". Как говорят в Одессе  "ни вашим ни нашим".

"У нас рынок большой, и кто-то торгует 280-290, я торгую 270. Я выбрала нейтральную цену. Будем так говорить, что уже поступаю сразу. Не просят "уступайте". Я сразу 270 плюс весы. Уступаю и на весах, и так",  рассказала продавщица Яна.

Прилавок з яловичиною
Ряды с говядиной на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Стоимость говядины

  • Антрекот — 230 грн/кг
  • Задняя часть — 250-280 грн/кг
  • Грудина — 160 грн/кг
  • Ребра — 160 грн/кг
  • Лопатка — 270 грн/кг
  • Шея — 220 грн/кг
  • Кострец — 270 грн/кг
Асортимент яловичини
Ассортимент говядины. Фото: Новини.LIVE

Рыба на Привозе

На рыбном ряду всегда можно найти что-то особенное — сейчас , например, сезон дунайки, поэтому продавцы особенно рекомендуют эту позицию. А "Привоз" был бы не "Привозом" без местного колорита и искренних советов продавцов. Здесь не просто продают продукты, а создают атмосферу настоящего одесского базара, где все покажут и расскажут, особенно как правильно есть дунайку.

"Приходите домой, берете нож правой рукой, нарезаете кусочками. Купили пару огурцов, пару редисок. Зелень положили и дунаечку, черный хлебчик. Вкусно! Ну и конечно, под сто граммов самогона. Это самый чистый продукт", рассказала продавщица Надежда.

Рибні ряди
Рыбные ряды базара "Привоз" Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

  • Дунайка — от 100 до 150 грн шт.
  • Килька Балтийская — 120 грн/кг
  • Хамса -— 200 грн/шт.
  • Матиас — от 50 до 60 грн/шт.
  • Скумбрия — 220 грн/кг
  • Сельдь  90 грн/шт
  • Сельдь "Лошади" —100 грн/шт.
Дянайкам на прилавку
Дунайка на рыбном прилавке. Фото: Новини.LIVE

Вкусности от Свитули

Если вы придете на "Привоз" и не зайдете к местной звезде, базар не будет засчитан. Королева "Привоза"  Светлана Базаренко, которая специализируется на разновидностях рыбных вкусностей. По словам женщины, цены на деликатесы остаются почти неизменными.

"Цены какие были, такие и есть. Икра 700-800 гривен за 100 граммов, цена не изменилась, пока она такая на данный момент и есть. Ну, на будущее, думаю, что на Пасху, потому что там праздник, она подскакивает. У нас цена на месте", — говорит королева "Привоза" Светлана Базаренко.

Королева ПРивозу - Світлана Базаренко
Королева "Привоза" продавщица Светлана Базаренко. Фото: Новини.LIVE
  • Икра горбуши сегодня — 700 грн за 100 граммов
  • Икра кеты — 800 грн за 100 граммов
  • Малосоленая рыба — 900 грн/кг
  • Рыбные рулетки — от 1200 до 1500 грн/кг
  • Колбасные изделия — от 650 до 750 грн/кг
Асортимент ікри
Ассортимент красной икры. Фото: Новини.LIVE

"Привоз" остается сердцем Одессы. Здесь можно не только купить свежие продукты, но и пообщаться и даже получить кулинарные советы от опытных продавцов. Рынок живет своей жизнью, и каждый его день  это отдельная история, полная колорита и одесского шарма.

Ранее мы писали, о том как изменятся цены после Пасхи. А также, о том на каких продуктах получится много сэкономить.

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