Россия изменила тактику ударов шахедами по Украине

Дроны в ночном небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия уменьшила количество дроновых атак, но изменила их тактику. Теперь удары могут происходить не только ночью, но и днем. Оккупанты поднимают Shahed на большую высоту, чтобы усложнить работу украинских ПВО. Кроме того, они накопили БпЛА и вероятно готовятся к масштабной атаке.

Об этом в воскресенье, 13 апреля, в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил представитель УДА Сергей Братчук.

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По его словам, Россия продолжает экспериментировать с новыми подходами к ударам по украинским городам. В последнее время военные фиксируют изменения в тактике использования оккупантами ударных дронов.

"Мы видим, что враг запускает меньше шахедов, чем в феврале-марте, но пробует атаковать днем, а не только ночью или вечером", — пояснил Братчук.

Дроны летают выше

Это, по его словам, позволяет россиянам проводить разведку боем и испытывать, как реагируют мобильные огневые группы и системы ПВО в дневное время. Кроме того, оккупанты начали запускать дроны на большей высоте — до двух километров.

"Это создает трудности для нашей мобильной ПВО, которая не всегда может достать до такой высоты", — добавил спикер.

Оккупанты накапливают дроны

Братчук также отметил, что, несмотря на меньшее количество атак, Россия не отказывается от тактики накопления дронов. Более того, по его данным, оккупанты уже готовятся к новой волне ударов.

"Есть определенное накопление. Вероятно, враг готовится к новой волне ударов. В то же время они не прекращают делать ставку и на баллистические ракеты, потому что крылатые уже не дают нужного эффекта", — говорит эксперт.

Добавим, что, по данным Института изучения войны (ISW), российские атаки сейчас больше похожи на те, что были в декабре-январе: меньше по масштабам, но сосредоточены на конкретных целях.

Напомним, в Сумах возросло количество раненых из-за удара баллистикой. Также мы писали, что россияне попали в детский сад в Харькове.