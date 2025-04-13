Росія змінила тактику ударів шахедами по Україні

Дрони у нічному небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія зменшила кількість дронових атак, але змінила їхню тактику. Тепер удари можуть відбуватись не лише вночі, а і вдень. Окупанти підіймають Shahed на більшу висоту, щоб ускладнити роботу українських ППО. Крім того, вони накопичили БпЛА і, ймовірно, готуються до масштабної атаки.

Про це у неділю, 13 квітня, в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник УДА Сергій Братчук.

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За його словами, Росія продовжує експериментувати з новими підходами до ударів по українських містах. Останнім часом військові фіксують зміни в тактиці використання окупантами ударних дронів.

"Ми бачимо, що ворог запускає менше шахедів, ніж у лютому-березні, але пробує атакувати вдень, а не лише вночі чи надвечір", — пояснив Братчук.

Дрони літають вище

Це, за його словами, дозволяє росіянам проводити розвідку боєм і випробовувати, як реагують мобільні вогневі групи та системи ППО в денний час. Крім того, окупанти почали запускати дрони на більшій висоті — до двох кілометрів.

"Це створює труднощі для нашої мобільної ППО, яка не завжди може дістати до такої висоти", — додав речник.

Окупанти накопичують дрони

Братчук також наголосив, що, попри меншу кількість атак, Росія не відмовляється від тактики накопичення дронів. Ба більше, за його даними, окупанти уже готуються до нової хвилі ударів.

"Є певне накопичення. Імовірно, ворог готується до нової хвилі ударів. Водночас вони не припиняють робити ставку і на балістичні ракети, бо крилаті вже не дають потрібного ефекту", — каже експерт.

Додамо, що, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські атаки зараз більше схожі на ті, що були у грудні-січні: менші за масштабами, але зосереджені на конкретних цілях.

Нагадаємо, у Сумах зросла кількість поранених через удар балістикою. Також ми писали, що росіяни поцілили в дитячий садочок у Харкові.