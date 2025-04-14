В Криму підозрюють громадянина Молдови у підготовці теракту

Російські спецслужби. Фото ілюстративне: Укрінформ

У Керчі в Криму ФСБ затримали громадянина Молдови Євгена Курдоглу. Російські спецслужби підозрюють його у зборі розвідданих про російську армію та підготовці теракту.

Про це повідомляють журналісти видання Point.md, посилаючись на російські джерела.

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У ФСБ заявили, що громадянин Молдови Євген Курдоглу співпрацював із українськими спецслужбами. Його підозрюють у зборі розвідданих про армію РФ та обвинувачують його у підготовці теракту на водонасосній станції в Керчі.

"Курдоглу з квітня 2024 року передавав Києву дані про дислокацію військової техніки, ППО, наслідки ударів ЗСУ, а також відомості про інфраструктуру Криму", — йдеться у повідомленні ворожих спецслужб.

Під час затримання Курдоглу начебто вказав на схованку з вибухівкою: 400 грамів Semtex10 із детонатором і таймером. Затриманий визнав провину та співпрацює зі слідством, запевняють ворожі спецслужби.

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