РФ лечит военных в детском оздоровительном центре Артек

Артек до оккупации Крыма. Фото: artek.org

Российские военные, которые принимали участие в войне против Украины, проходят реабилитацию в детском лагере "Артек" в Крыму. Сейчас там получили лечение не менее 30 служащих РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Военные в "Артеке"

В оздоровительном центре "Артек" по программе "перезагрузки" регулярно получают оздоровительные процедуры военные РФ. Добавим, известный рекреационный лагерь на южном побережье Крыма подпал под санкции после аннексии полуострова.

"Пока украинских детей депортируют, русифицируют и лишают права на образование и безопасность, убийцам создают комфорт и "атмосферу для восстановления". Теперь в Артеке вместо детского смеха — сапоги военных преступников", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Напомним, недавно мы писали о том, сможет ли мир признать Крым российским. А также об атаках по заводам полуострова.