РФ лікує військових в дитячому оздоровчому центрі Артек

Артек до окупації Криму. Фото: artek.org

Російські військові, які брали участь у війні проти України, проходять реабілітацію в дитячому таборі "Артек" у Криму. Наразі там отримали лікування не менше 30 службовців РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Реклама

Читайте також:

Військові в "Артеку"

В оздоровчому центрі "Артек" за програмою "перезавантаження" регулярно отримують оздоровчі процедури військові РФ. Додамо, відомий рекреаційний табір на південному узбережжі Криму підпав під санкції після анексії півострова.

"Поки українських дітей депортують, русифікують та позбавляють права на освіту та безпеку, вбивцям створюють комфорт та "атмосферу для відновлення". Тепер в Артеку замість дитячого сміху — чоботи воєнних злочинців",— йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи зможе світ визнати Крим російським. А також про атаки по заводах півострова.