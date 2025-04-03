Завод "Затока" в Криму. Фото: Мілітарний

Окупанти побоюються атак ЗСУ по заводах в окупованому Криму. Місцеві мешканці помітили, що бухту суднобудівного заводу "Затока" у Керчі охороняє річковий артилерійський катер.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

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Охорону посилено

Нагадаємо, що ще в січні окупанти перекрили баржами бухту аби зберегти інфраструктуру від морських дронів. Тепер охорону посилено — до однієї з захисних споруд пришвартовано артилерійський катер проєкту 1204 "Джміль", який може вражати цілі на воді.

Катер "Джміль"

"Джміль" — річковий артилерійський легко броньований катер. Має 73 т. водотоннажності, та 27 метрів у довжину. Може набирати швидкість до 24 вузлів. Крім того, човен озброєний однією 76-мм гарматою, кулеметами, має пускову установку на 17 140-мм РСЗВ та переносний ЗРК. В Азовське море такі катери під час війни перейшли зі складу Каспійської флотилії.

Захист заводу. Фото: Кримський вітер

Захист заводу. Фото: Кримський вітер

Що виробляє завод

Завод "Затока" будує військові кораблі для російського флоту. Влітку минулого року на суднобудівному підприємстві почали формувати корпус нового російського універсального десантного корабля "Іван Рогів". Раніше на ньому було збудовано малий ракетний корабель "Аскольд", який ЗСУ знищили у листопаді 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ураження десантних катерів у Криму. А також про право власності на нерухомість на півострові.