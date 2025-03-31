Права власності для українців в Криму

Окупанти в Криму. Фото ілюстративне: Віртуальний музей російської агресії

Україна не визнає рішення окупантів щодо права власності у Криму. Але угоди між громадянами нашої країни у подальшому зможуть пройти процес верифікації згідно законодавства.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомила представниця Президента України в АРК Крим Ольга Куришко.

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Після окупації Криму у 2014 році влада півострову незаконно розпоряджалася майном, змінювала власників, та переписувала кадастри на землю та нерухомість. Однак усі ці дії не мають юридичної сили, а жодні документи та рішення окупантів не визнаються українською державою. Крім того, право власності залишається за тими, хто володів майном до 2014 року, наголошує постійна представниця Президента України в автономній республіці Ольга Куришко.

"За 11 років відбувалися переходи права власності. Людина, яка мала у власності квартиру могла померти і є спадкоємці які отримали спадщину. Або відбувалося дарування між громадянами України. Якщо це була їхня добра воля, то такі правочини мають бути верифіковані, але в цьому процесі не мають бути залучені документи РФ", — каже Ольга Куришко.

Правочини, які ініціювала влада Росії взагалі не можуть бути верифіковані та не мають юридичної сили, додає Ольга Куришко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пограбування українських музеїв у Криму. А також про пожежу в районі аеропорта "Симферополь".