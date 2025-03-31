Права собственности для украинцев в Крыму

Оккупанты в Крыму. Фото иллюстративное: Виртуальный музей российской агрессии

Украина не признает решение оккупантов о праве собственности в Крыму. Но соглашения между гражданами нашей страны в дальнейшем смогут пройти процесс верификации согласно законодательству.

Об этом в интервью Общественному сообщила представитель Президента Украины в АРК Крым Ольга Куришко.

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Соглашения на право собственности в оккупации

После оккупации Крыма в 2014 году власти полуострова незаконно распоряжались имуществом, меняла владельцев, и переписывала кадастры на землю и недвижимость. Однако все эти действия не имеют юридической силы, а никакие документы и решения оккупантов не признаются украинским государством. Кроме того, право собственности остается за теми, кто владел имуществом до 2014 года, отмечает постоянный представитель Президента Украины в автономной республике Ольга Куришко.

"За 11 лет происходили переходы права собственности. Человек, который имел в собственности квартиру мог умереть и есть наследники, которые получили наследство. Или происходило дарение между гражданами Украины. Если это была их добрая воля, то такие сделки должны быть верифицированы, но в этом процессе не должны быть привлечены документы РФ",— говорит Ольга Куришко.

Сделки, которые инициировала власть России вообще не могут быть верифицированы и не имеют юридической силы, добавляет Ольга Куришко.

Напомним, недавно мы писали об ограблении украинских музеев в Крыму. А также о пожаре в районе аэропорта "Симферополь".