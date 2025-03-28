Раскопки в Крыму — с какой целью

Археолог на раскопках. Фото иллюстративное: Крымский ветер

Российские археологи планируют масштабные раскопки по всей территории аннексированного Крыма. Местные опасаются, что РФ пытается вывезти с полуострова артефакты древности и объекты культурного наследия.

Об этом сообщают журналисты издания Крымский ветер, ссылаясь на директора Института археологии Крыма Вадима Майко.

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В будущем сезоне Институт археологии Крыма планирует провести раскопки по всей территории оккупированного полуострова. Директор учреждения Вадим Майко сообщил, что будут проводиться исследования, целью которых является изучение памятников эпохи поздней бронзы. Планируется работа как минимум двух экспедиций, изучающих античные артефакты, и третьей, которая специализируется на могильниках и городищах скифо-сарматского и позднескифского периодов. Однако местные жители уверены: под видом раскопок РФ пытается вывезти из Крыма как можно больше объектов культурного наследия.

Напомним, недавно мы писали об ограблении украинских музеев в Крыму. А также о пожаре в районе аэропорта "Симферополь".