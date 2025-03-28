Розкопки в Криму — з якою метою

Археолог на розкопках. Фото ілюстративне: Кримський вітер

Російські археологи планують масштабні розкопки по всій території анексованого Криму. Місцеві побоюються, що РФ намагається вивезти з півострову артефакти давнини та об'єкти культурної спадщини.

Про це повідомляють журналісти видання Кримський вітер, посилаючись на директора Інституту археології Криму Вадима Майко.

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У майбутньому сезоні Інститут археології Криму планує провести розкопки по всій території окупованого півострову. Директор установи Вадим Майко повідомив, що проводитимуться дослідження, метою яких є вивчення пам'яток епохи пізньої бронзи. Планується робота як мінімум двох експедицій, що вивчають античні артефакти, та третьої, яка спеціалізується на могильниках та городищах скіфо-сарматського та пізньоскіфського періодів. Проте місцеві мешканці впевнені: під виглядом розкопок РФ намагається вивезти з Криму якомога більше об'єктів культурної спадщини.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пограбування українських музеїв у Криму. А також про пожежу в районі аеропорта "Симферополь".