Уничтожение украинской истории в Крыму — детали

Митинг в Крыму. Фото иллюстративное: Голос Украины

Россияне вывезли из Крыма по меньшей мере 164 археологические ценности. В частности, речь идет об артефактах, найденных во время раскопок античных городов "Нимфей" и "Пантикапей".

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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Похищение наследия

Главное управление разведки Украины обнародовало данные 14 российских музейщиков, которые занимаются пропагандой и способствуют похищению культурных ценностей на временно оккупированных территориях. Всего на портале War&Sanctions собраны данные о 996 объектах и 260 лицах, причастных к ограблению украинского наследия.

"С 2022 года российские музеи проводят системную пропагандистскую деятельность на оккупированных территориях: организуют выставки, лекции и образовательные программы, направленные на легитимизацию оккупации. Их цель — интегрировать украинские музеи в российское культурное пространство и уничтожить украинскую идентичность", — говорится в сообщении ГУР.

Кто вошел в список похитителей

ГУР внесла в список похитителей наследия следующих лиц:

Ирина Жукова — директор Всероссийского этнографического музея, которая в 2024 году организовала во временно оккупированной Луганской области выставку "единство сквозь века" для пропаганды исторической связи Донбасса с Россией.

Александр Школьник — директор "Музея Великой Отечественной войны", на базе которого в 2023 году проводили обучение для музейщиков из оккупированного Донецка по продвижению российской истории среди посетителей.

Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и возглавляемые им фонд "История Отечества" и "Русское историческое общество", имеющее семь филиалов на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, недавно мы писали об открытии первого в Украине музея математики. А также о новом законопроекте Зеленского.