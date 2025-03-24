Знищення української історії в Криму — деталі

Росіяни грабують українські музеї у Криму
Росіяни вивезли з Криму щонайменше 164 археологічні цінності. Зокрема, йдеться про артефакти, знайдені під час розкопок античних міст "Німфей" і "Пантікапей".
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Викрадання спадщини
Головне управління розвідки України оприлюднило дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях. Загалом на порталі War&Sanctions зібрано дані про 996 об’єктів і 260 осіб, причетних до пограбування української спадщини.
"З 2022 року російські музеї проводять системну пропагандистську діяльність на окупованих територіях: організовують виставки, лекції та освітні програми, спрямовані на легітимізацію окупації. Їхня мета — інтегрувати українські музеї в російський культурний простір та знищити українську ідентичність", — йдеться у повідомленні ГУР.
Хто увійшов до списку викрадачів
ГУР внесла до списку викрадачів спадщини таких осіб:
- Ірина Жукова — директорка Всеросійського етнографічного музею, яка у 2024 році організувала в тимчасово окупованій Луганській області виставку "єдність крізь віки" для пропаганди історичного зв’язку Донбасу з Росією.
- Олександр Школьник — директор "Музею Великої Вітчизняної війни", на базі якого у 2023 році проводили навчання для музейників з окупованого Донецька щодо просування російської історії серед відвідувачів.
- Голова служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін та очолювані ним фонд "Історія Вітчизни" і "Російське історичне товариство", що має сім філій на тимчасово окупованих територіях України.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про відкриття першого в Україні музею математики. А також про новий законопроєкт Зеленського.
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