Знищення української історії в Криму — деталі

Мітинг у Криму. Фото ілюстративне: Голос України

Росіяни вивезли з Криму щонайменше 164 археологічні цінності. Зокрема, йдеться про артефакти, знайдені під час розкопок античних міст "Німфей" і "Пантікапей".

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

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Викрадання спадщини

Головне управління розвідки України оприлюднило дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях. Загалом на порталі War&Sanctions зібрано дані про 996 об’єктів і 260 осіб, причетних до пограбування української спадщини.

"З 2022 року російські музеї проводять системну пропагандистську діяльність на окупованих територіях: організовують виставки, лекції та освітні програми, спрямовані на легітимізацію окупації. Їхня мета — інтегрувати українські музеї в російський культурний простір та знищити українську ідентичність", — йдеться у повідомленні ГУР.

Хто увійшов до списку викрадачів

ГУР внесла до списку викрадачів спадщини таких осіб:

Ірина Жукова — директорка Всеросійського етнографічного музею, яка у 2024 році організувала в тимчасово окупованій Луганській області виставку "єдність крізь віки" для пропаганди історичного зв’язку Донбасу з Росією.

Олександр Школьник — директор "Музею Великої Вітчизняної війни", на базі якого у 2023 році проводили навчання для музейників з окупованого Донецька щодо просування російської історії серед відвідувачів.

Голова служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін та очолювані ним фонд "Історія Вітчизни" і "Російське історичне товариство", що має сім філій на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відкриття першого в Україні музею математики. А також про новий законопроєкт Зеленського.