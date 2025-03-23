Когда уничтожат Крымский мост - что говорит военный эксперт

Незаконное сооружение Крымский мост. Фото иллюстративное: росСМИ

Построенный россиянами Крымский мост — незаконное сооружение, которое станет одной из целей украинских войск. Решение о его уничтожении уже принято, вопрос только в ресурсах. В то же время украинские ракеты "Нептун", становятся мощнее и дальнобойнее.

Об этом в субботу, 22 марта, в эфире канала "Фабрика новостей" заявил представитель УДА Сергей Братчук.

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Крымский мост — ключевая цель

По его словам, украинские силы продолжают наносить удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Одной из ключевых целей остается Крымский мост. Братчук говорит, что это не только военная необходимость, но и символический шаг.

"Крымский мост является незаконным и будет уничтожен. Это вопрос времени и наличия необходимых ресурсов. Решение принято, и как только будет достаточно ресурсов, мост уйдет под воду. Возможно, этот момент совпадет с днем нашей победы - символически и стратегически важно", — заявил Сергей Братчук.

Чем уничтожат Крымский мост

В то же время по его словам, украинские ракеты "Нептун" значительно усовершенствованы и уже демонстрируют удивительные результаты. Он намекнул, что именно они могут стать решающими в будущем Крымского моста.

"Когда-то их не воспринимали серьезно, но теперь они стали мощнее и дальнобойнее. Нептун "повзрослел" и стал намного эффективнее", — отметил военный эксперт.

Братчук также подчеркнул, что для эффективного использования ракетного оружия необходимо не только качество, но и количество.

"Нельзя ограничиться десятком ракет. Должно быть 100, 200, а лучше 3 000. Это серьезная стратегия, которая реализуется постепенно", — пояснил он.

По словам представителя УДА, операции по уничтожению вражеских объектов продолжаются, но для успешного завершения требуется терпение и тщательная подготовка.

Напомним, мы писали, как РФ пытается спасти Крымский мост от украинских дронов. Кроме этого, оккупанты продолжают усиленную охрану Крымского моста, используя различные заграждения и современные системы ПВО.