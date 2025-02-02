Кримський міст — як Росія захищає споруду

Незаконно збудований міст через Керченську протоку. Фото ілюстративне: росЗМІ

Окупанти продовжують посилену охорону Кримського мосту, використовуючи різноманітні загородження та сучасні системи ППО. Однак ці заходи не гарантують повного захисту, адже в Криму регулярно фіксують вибухи на військових об'єктах.

Що відбувається навколо мосту, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Росія посилює охорону Кримського мосту

За словами Плетенчука, окупанти встановлюють численні загородження, затоплюють баржі, облаштовують гідротехнічні споруди та навіть укріплюють системи протиповітряної оборони. Однак погода та сили ЗСУ всіляко цьому протидіють.

"Час від часу під час штормів частину цих загороджень викидає на узбережжя або вони просто зникають. Деякі баржі періодично зникають, що видно на супутникових знімках", — пояснив військовий.

Він каже, що, попри це, росіяни не шкодують ресурсів для відновлення загороджень і постійно зміцнюють оборону мосту, стягуючи туди якомога більше систем ППО. Крім фізичних перешкод окупанти приділяють особливу увагу посиленню режиму охорони Кримського мосту.

"Міст охороняють як зовнішньо, так і внутрішньо. Це і посилений перепускний режим, і залучення підрозділів росгвардії. Але ключову роль у захисті відіграє ППО, яку росіяни оперативно відновлюють, якщо вона зазнає втрат", — зазначив речник ВМС.

Вибухи в Криму

Однак ситуація в Криму все одно залишається нестабільною, додає речник ВМС. Дмитро Плетенчук натякнув, що українські Сили оборони продовжують працювати по цілях на окупованому півострові.

"Ви регулярно чуєте, що в Криму щось вибухає. Часто це трапляється у закритих локаціях, і не завжди можна говорити про деталі. Але процес триває, і він не зупиняється", — підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні у Чорному морі знову зафіксовано ворожі кораблі, серед яких носій крилатих ракет "Калібр". Також ми писали, що на узбережжі Одеської області було виявлено морську міну, яку винесло штормовими хвилями.